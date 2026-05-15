Skandynawski serial kryminalny wrócił i rozbił bank. To największy hit platformy

Wszystkie sześć odcinków serialu "Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego" jest dostępnych na platformie Netflix.

O czym jest drugi sezon?

Kiedy zaginiona kobieta okazuje się ofiarą morderstwa, Mark Hess i Naia Thulin znów wspólnie ruszają do akcji. W toku śledztwa wpadają na trop prześladowcy, który gra z ofiarami w chowanego, obserwuje je i nęka dziecięcymi wierszykami. Choć relacja detektywów jest coraz bardziej skomplikowana, muszą ze sobą blisko współpracować, aby dopaść zwyrodnialca.

O czym był pierwszy sezon?

Akcja serialu "Kasztanowy ludzik" rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia – na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik.

Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Ćurčić) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą – zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityczki Rosy Hartung (Iben Dorner).

Kto występuje w serialu?

W obu sezonach pierwsze skrzypce grają Danica Ćurčić ("Zabójcy bażantów", "Murena", "Spokój w sercu") i Mikkel Boe Følsgaard ("Kochanek królowej", "Hrabia Monte Christo", "Scheda"). W drugim sezonie znaczącą rolę gra Sofie Gråbøl ("Migające światła", "The Killing", "Ostatni wiking").

Kto stoi za serialem?

Twórcami i głównymi scenarzystami obu sezonów duńskiego hitu są Dorte Warnøe Høgh ("Pielęgniarka", "Kobieta, która pragnęła mężczyzny", "Zabójstwo") oraz Søren Sveistrup ("The Killing", "Pierwszy śnieg", "Nadejdzie dzień") – autor bestsellerowego powieściowego pierwowzoru.