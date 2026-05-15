Dziennik Gazeta Prawana logo

Skandynawski serial kryminalny wrócił i rozbił bank. To największy hit platformy

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 14:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego"
"Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego"/Materiały prasowe
Skandynawski serial kryminalny "Kasztanowy ludzik" okazał się przed laty wielkim hitem streamingu. Teraz powrócił z drugim sezonem zatytułowanym, zgodnie z powieściowym pierwowzorem, "Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego". To obecnie najchętniej oglądany serial na czołowej platformie streamingowej. Gdzie można go oglądać?

Wszystkie sześć odcinków serialu "Kasztanowy ludzik: Zabawa w chowanego" jest dostępnych na platformie Netflix.

O czym jest drugi sezon?

Kiedy zaginiona kobieta okazuje się ofiarą morderstwa, Mark Hess i Naia Thulin znów wspólnie ruszają do akcji. W toku śledztwa wpadają na trop prześladowcy, który gra z ofiarami w chowanego, obserwuje je i nęka dziecięcymi wierszykami. Choć relacja detektywów jest coraz bardziej skomplikowana, muszą ze sobą blisko współpracować, aby dopaść zwyrodnialca.

O czym był pierwszy sezon?

Akcja serialu "Kasztanowy ludzik" rozgrywa się na spokojnych przedmieściach Kopenhagi, gdzie pewnego wietrznego październikowego poranka policja dokonuje przerażającego odkrycia – na placu zabaw znalezione zostaje pozbawione jednej dłoni ciało brutalnie zamordowanej młodej kobiety. Obok zwłok leży niewielki kasztanowy ludzik.

Do sprawy przydzieleni zostają ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Ćurčić) oraz jej nowy partner Mark Hess (Mikkel Boe Følsgaard). Śledczy wkrótce odkrywają, że kasztanowy ludzik łączy zabójstwo z inną sprawą – zaginioną rok wcześniej i uznaną za zmarłą córką polityczki Rosy Hartung (Iben Dorner).

Kto występuje w serialu?

W obu sezonach pierwsze skrzypce grają Danica Ćurčić ("Zabójcy bażantów", "Murena", "Spokój w sercu") i Mikkel Boe Følsgaard ("Kochanek królowej", "Hrabia Monte Christo", "Scheda"). W drugim sezonie znaczącą rolę gra Sofie Gråbøl ("Migające światła", "The Killing", "Ostatni wiking").

Kto stoi za serialem?

Twórcami i głównymi scenarzystami obu sezonów duńskiego hitu są Dorte Warnøe Høgh ("Pielęgniarka", "Kobieta, która pragnęła mężczyzny", "Zabójstwo") oraz Søren Sveistrup ("The Killing", "Pierwszy śnieg", "Nadejdzie dzień") – autor bestsellerowego powieściowego pierwowzoru.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyNetflixdrugi sezonKasztanowy ludzik
Powiązane
Lupita Nyong'o
Kontrowersje wokół czarnej Heleny. Historyk: Jeśli mamy być dosłowni, to Odys był "czarny"
Erin Moriarty w piątym sezonie serialu "The Boys"
Kultowy serial na ustach wszystkich. Rzeczywistość okazała się jeszcze bardziej absurdalna
"Dom duchów"
Serialowa ekranizacja kultowej powieści. Trzy ostatnie odcinki jednego dnia
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSkandynawski serial kryminalny wrócił i rozbił bank. To największy hit platformy »
Zobacz
|
Oto ortograficzny do porannej kawy
Quiz ortograficzny do porannej kawy. Wynik 15/15 to mistrzostwo
imię PRL
To imię było bardzo popularne w PRL. Dziś rodzice omijają je szerokim łukiem
Policjant kontroluje oświetlenie w starszym aucie, sprawdzenie homologacji żarówek LED i halogenowych
Nowe prawo dla starszych aut w 2026. Decyzja zapadła: Oto harmonogram zmian
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj