Mocny serial kryminalny wraca. Nowy sezon debiutuje już dziś

Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu "Na niebieskich światłach" ("Blue Lights") pojawi się dziś, 14 maja o godz. 21:00 na antenie BBC First. Kolejne z sześciu odcinków będą pokazywane w czwartki o tej samej porze. Powtórki odcinków w niedziele o godz. 1:20 i 23:55 oraz w środy o godz. 22:00.

O czym jest drugi sezon?

Grace, Annie i Tommy szybko nabierają doświadczenia jako początkujący funkcjonariusze policji w Belfaście. W drugim sezonie do ich zespołu dołącza posterunkowy Shane Bradley. Miasto staje w obliczu brutalnego konfliktu.

Kto występuje w drugim sezonie?

Gwiazdami serialu niezmiennie pozostają Sian Brooke ("Ród Smoka", "Sherlock", "Dobry omen"), debiutujący w nim Nathan Braniff, Katherine Devlin ("Dzień Szakala", "Wikingowie", "Grób") oraz Martin McCann ("Wybór", "Nic nie mów", "Ostatni posterunek").

Kto stoi za drugim sezonem?

Twórcami serialu, jego głównymi scenarzystami i reżyserami są Declan Lawn ("Szpieg, którego nie było", "Truciciele z Salisbury", "Panorama"), Adam Patterson ("Szpieg, którego nie było", "Truciciele z Salisbury") oraz Louise Gallagher.