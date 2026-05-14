Dziennik Gazeta Prawana logo

Mocny serial kryminalny wraca. Nowy sezon debiutuje już dziś

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
"Na niebieskich światłach", sezon 2.
"Na niebieskich światłach", sezon 2./Materiały prasowe
Już dziś na antenie polskiej telewizji zadebiutuje pierwszy odcinek drugiego sezonu mocnego serialu kryminalnego "Na niebieskich światłach" ("Blue Lights"). Nowy sezon brytyjskiego hitu jest oceniany jeszcze lepiej niż pierwsza odsłona – liczba pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes wynosi 93 proc. Gdzie można oglądać ceniony serial?

Pierwszy odcinek drugiego sezonu serialu "Na niebieskich światłach" ("Blue Lights") pojawi się dziś, 14 maja o godz. 21:00 na antenie BBC First. Kolejne z sześciu odcinków będą pokazywane w czwartki o tej samej porze. Powtórki odcinków w niedziele o godz. 1:20 i 23:55 oraz w środy o godz. 22:00.

O czym jest drugi sezon?

Grace, Annie i Tommy szybko nabierają doświadczenia jako początkujący funkcjonariusze policji w Belfaście. W drugim sezonie do ich zespołu dołącza posterunkowy Shane Bradley. Miasto staje w obliczu brutalnego konfliktu.

Kto występuje w drugim sezonie?

Gwiazdami serialu niezmiennie pozostają Sian Brooke ("Ród Smoka", "Sherlock", "Dobry omen"), debiutujący w nim Nathan Braniff, Katherine Devlin ("Dzień Szakala", "Wikingowie", "Grób") oraz Martin McCann ("Wybór", "Nic nie mów", "Ostatni posterunek").

Kto stoi za drugim sezonem?

Twórcami serialu, jego głównymi scenarzystami i reżyserami są Declan Lawn ("Szpieg, którego nie było", "Truciciele z Salisbury", "Panorama"), Adam Patterson ("Szpieg, którego nie było", "Truciciele z Salisbury") oraz Louise Gallagher.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyBBCdrugi sezonserial policyjny
Powiązane
"Kontyngent"
Wybitny serial wojenny. Ta historia szwedzkiego batalionu wydarzyła się naprawdę
"Zwyczajny serial: Zaginione taśmy"
Kultowy serial wrócił z impetem godnym nowych czasów. Ekrany telewizorów to mało
"How to End a Love Story?"
Światowy sukces Polaków. Docenione filmy już dostępne online
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMocny serial kryminalny wraca. Nowy sezon debiutuje już dziś »
Zobacz
|
Szkoła
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
MEN, Kiepura, Nowacka
Dodatkowa funkcja dla nauczyciela w ramach etatu. Dyrektorzy oburzeni projektem MEN
Nowe Suzuki e Vitara
Nowe Suzuki Vitara już w Polsce. Ceną rozjechała konkurencję. Ma 184 KM i 10 lat gwarancji
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Od czerwca nowy obowiązek dla każdego kierowcy. Klamka zapadła, za brak grozi mandat
Timothy Snyder
Amerykański historyk odważył się na "bolesną prawdę": Pomagamy Rosji więcej niż Ukrainie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj