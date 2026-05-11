Kultowy twórca tym razem przestrzelił. Jednak fanom to nie przeszkadza

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
"Marshals: historia z Yellowstone"
Nastąpiła premiera jedenastego odcinka najnowszej produkcji autorstwa nominowanego do Oscara Taylora Sheridana. Mowa o kolejnym spin-offie serialu "Yellowstone", mianowicie "Marshals: historia z Yellowstone" ("Marshals: A Yellowstone Story"), w którym śledzimy losy Kayce'a Duttona. Gdzie można oglądać nowy odcinek?

Jedenasty odcinek serialu "Marshals: historia z Yellowstone" pojawił się  dziś, 11 maja 2026 roku, na platformie SkyShowtime. Kolejne z trzynastu odcinków będą trafiać do serwisu co tydzień.

Pierwsza wpadka

Co nieprzyjemnie zaskakujące, "Marshals: historia z Yellowstone" jest pierwszym serialem z uniwersum "Yellowstone", który nie spodobał  się znacznej części krytyków. Na portalu Rotten Tomatoes tylko 44 proc. recenzji jest pozytywnych. Co gorsza, jeszcze bardziej rozczarowani są widzowie – wśród użytkowników portalu jedynie 29 proc. ocenia serial kultowego twórcy Taylora Sheridana przychylnie.

"Nadal jest tu coś obiecującego, ale to za mało" – pisze Verne Gay w "Newsday".

"Potężne rozczarowanie" – spostrzega wielu recenzentów.

Jednak porażka artystyczna nie wpływa na oglądalność. To znak czasów: widzowie narzekają, ale oglądają – SkyShowtime nie ma obecnie popularniejszego tytułu na platformie.

O czym jest serial?

Po opuszczeniu rancza Yellowstone Kayce Dutton (Luke Grimes) dołącza do elitarnej jednostki amerykańskiej armii U.S. Marshals , gdzie łączy umiejętności kowboja i żołnierza Navy SEAL, aby wymierzać sprawiedliwość w Montanie. On i jego współpracownicy – Pete Calvin (Logan Marshall-Green), Belle Skinner (Arielle Kebbel), Andrea Cruz (Ash Santos) i Miles Kittle (Tatanka Means) – starają się jednocześnie udźwignąć ogromny psychiczny ciężar bycia ostatnią linią obrony w walce z przemocą w regionie oraz pogodzić obowiązki służbowe i troskę o najbliższych. Dla Kayce'a są to jego syn Tate (Brecken Merrill) oraz zaufani kompani z rezerwatu Broken Rock: Mo (Mo Brings Plenty) i Thomas Rainwater (Gil Birmingham).

Kto występuje w serialu?

W obsadzie serialu poza Lukiem Grimesem znaleźli się m.in. Logan Marshall-Green (jako Pete Calvin), Arielle Kebbel (jako Belle Skinner), Ash Santos (jako Andrea Cruz), a także Tatanka Means (Miles Kittle). Do uniwersum powrócą również Brecken Merrill jako Tate, syn Kayce'a, Gil Birmingham jako Thomas Rainwater, a także Mo Brings Plenty jako Mo z rezerwatu Broken Rock.

Fenomen serialu "Yellowstone"

Niezwykle popularny serial "Yellowstone" to licząca pięć sezonów kronika rodziny Duttonów, posiadaczy największego rancza w Stanach Zjednoczonych. Pośród zmiennych sojuszy, niewyjaśnionych morderstw, zadanych ran i ciężko wypracowanego szacunku, właściciele są w konflikcie z przygranicznymi sąsiadami – rozrastającym się miastem, rezerwatem Indian oraz pierwszym parkiem narodowym Ameryki.

Kultowy twórca tym razem przestrzelił. Jednak fanom to nie przeszkadza
