Najlepszy film międzynarodowy błyskawicznie w streamingu. "Arcydzieło"

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:00
Renate Reinsve w filmie "Wartość sentymentalna"/Materiały prasowe
"Wartość sentymentalna", najnowszy film Joachima Triera, reżysera kultowego "Najgorszego człowieka na świecie", otrzymał w tym roku dziewięć nominacji do Oscarów i statuetkę dla najlepszego filmu międzynarodowego. Dramat z Renate Reinsve, Stellanem Skarsgårdem i Elle Fanning w rolach głównych został okrzyknięty arcydziełem przez krytyków. Film można już oglądać w streamingu.

"Wartość sentymentalna" trafiła do polskich kin 27 lutego 2026 roku, a teraz, raptem nieco ponad dwa miesiące później, pojawiła się w wypożyczalniach VOD.

Wypożyczenie

Najtaniej film można wypożyczyć w serwisie Polsat Box Go, bowiem już za 10 zł. Wypożyczenie w Rakuten TV kosztuje 15 zł, w TVP VOD – 17 zł, a w Playerze – 18 zł.

"Arcydzieło"

Po czterech latach Joachim Trier powrócił z nowym tytułem. "Wartość sentymentalna" to według dystrybutora "wielkie, mistrzowskie kino – poruszająca, słodko-gorzka opowieść o rodzinie, wspomnieniach i pojednaniu po latach. Porównywany do najlepszych filmów Bergmana, zachwyca krytyków na całym świecie i umacnia status Triera jako jednego z najwybitniejszych współczesnych twórców".

Film rzeczywiście został okrzyknięty "wielowymiarowym arcydziełem" przez prasę, w tym ceniony portal Indie Wire. "Vanity Fair" uznał obraz za "pełen wdzięku, rozważny i zaskakujący", "Rolling Stone" pisał o "fenomenalnym" dokonaniu, a RogerEbert.com – o "zapierającym dech w piersiach".

O czym jest film?

Film opowiada historię sióstr, Nory (Renate Reinsve) i Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), w których życiu po latach nieobecności niespodziewanie pojawia się ojciec, uznany reżyser Gustav (Stellan Skarsgård). Nie wraca jednak sam, lecz z hollywoodzką gwiazdą (Elle Fanning), która chce poznać historię ich rodziny.

Tak jak bohaterki filmu, Joachim Trier również dorastał na planie filmowym – jego ojciec pracował jako dźwiękowiec, zaś matka była dokumentalistką. Twórcze tradycje sięgają też dziadka Erika Løchena, którego reżyserski debiut trafił w 1960 roku do Konkursu Głównego Festiwalu w Cannes obok filmów takich mistrzów jak Antonioni, Bergman czy Fellini. Dużą część swoich wspomnień z dzieciństwa reżyser umieścił właśnie w filmie "Wartość sentymentalna".

Kto stoi za filmem?

W roli głównej ponownie wystąpiła Renate Reinsve, która za swoją kreację w poprzednim filmie Joachima Triera otrzymała m.in. Złotą Palmę w Cannes. Obok niej na ekranie zobaczymy jedną z największych gwiazd Hollywood – Elle Fanning ("Wielka", "Kompletnie nieznany", "Czarownica") oraz ikonę kina Stellana Skarsgårda ("Diuna", "Thor", "Avengers", "Mamma Mia!").

Autorką muzyki do filmu jest polska pianistka i kompozytorka Hania Rani, która otrzymała za nią nominację do prestiżowej nagrody World Soundtrack Award.

Deszcz wyróżnień

Film zdobył Grand Prix na festiwalu w Cannes i został nagrodzony jednymi z najdłuższych w historii festiwalu owacjami na stojąco – oklaski nie cichły przez 19 minut! Stellan Skarsgård i grająca w filmie siostrę głównej bohaterki, wschodząca gwiazda norweskiego kina Inga Ibsdotter Lilleaas otrzymali za swoje kreacje aktorskie nominacje do prestiżowych nagród Gotham, które otwierały sezon najważniejszych nagród w branży filmowej. "Wartość sentymentalna" była nie tylko kandydatem do Oscara, ale wręcz jednym z faworytów oscarowego wyścigu w najważniejszych kategoriach. Film otrzymał aż 9 nominacji, co ostatecznie przełożyło się na jedną statuetkę, za to jakże ważną – dla najlepszego filmu międzynarodowego.

Film otrzymał również nagrodę BAFTA dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego oraz   sześć Europejskich Nagród Filmowych, w tym dla polskiej kompozytorki Hani Rani.

