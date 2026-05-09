Wielki hit ery VHS wraca po 40 latach. Amerykanie będą kręcić w Polsce

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Henry Cavill w filmie "Nieśmiertelny"/Materiały prasowe
O nowej wersji kultowego "Nieśmiertelnego" mówiło się w Hollywood od dawna. Do ról w filmie przez lata przymierzani byli najwięksi gwiazdorzy, jak Brad Pitt czy Tom Cruise. Produkcję jednak wciąż przekładano. Wreszcie klamka zapadła. Prace nad remakiem ruszyły na początku 2026 roku. Właśnie gruchnęła sensacyjna informacja – Amerykanie będą kręcić również w Polsce!

Nowy "Nieśmiertelny" ma pojawić się  w kinach pod koniec 2026 roku, zatem równo 40 lat po premierze oryginału z 1986 roku.

O czym jest film?

Oryginalny "Nieśmiertelny" ("Highlander") rozgrywał się w górach Szkocji w 1518 roku. Głównym bohaterem był Connor MacLeod, człowiek – jak sam tytuł wskazuje – żyjący wiecznie. Jego mentor Ramirez szkolił go do walki z pozostałymi nieśmiertelnymi. W rolach głównych wystąpili wówczas Christopher Lambert i Sean Connery. Film był wielkim przebojem kinowym lat 80. (w Polsce zgromadził ponaddwumilionową widownię), a jeszcze lepiej radził sobie w wypożyczalniach wideo. Doczekał się też kilku sequeli kinowych i telewizyjnych.

Zdjęcia w Polsce

Nowa wersja "Nieśmiertelnego" ma kosztować ponad 100 milionów dolarów. Zdjęcia powstają w halach studyjnych, ale również w plenerach – ostatnio filmowcy gościli w szkockim zamku Eilean Donan na wyspie Loch Duich, znanym zresztą już z oryginalnego filmu.

Ale to nie wszystko, bowiem według informacji "Gazety Wyborczej" zdjęcia będą realizowane także w Polsce! Konkretnie w Łodzi i Częstochowie – na terenie Huty Częstochowskiej.

Kto wystąpi w nowej wersji?

Remake "Nieśmiertelnego" wręcz błyszczy od gwiazd pierwszego formatu. W Connora MacLeoda wciela się specjalista od ról kultowych herosów, Henry Cavill ("Człowiek ze stali", "Wiedźmin", "Hrabia Monte Christo"). I właśnie jego widzimy na pierwszych zdjęciach.

Mentora bohatera – Ramireza – gra natomiast laureat Oscara Russell Crowe ("Gladiator", "Piękny umysł", "Tajemnice Los Angeles"). W czarny charakter, potężnego Kurgana, którego w oryginalnym filmie odgrywał Clancy Brown, wciela się tym razem Dave Bautista ("Strażnicy Galaktyki", "Blade Runner 2049", "Diuna"), zaś  w szefa złowrogiej organizacji Obserwatorzy ("The Watchers") – zdobywca Oscara Jeremy Irons ("Nierozłączni", "Lolita", "Dom Gucci"). Obserwatorzy nie pojawili się na wielkim ekranie w oryginale ani w jego dwóch kolejnych sequelach, Zostali wprowadzeni do filmowego uniwersum dopiero w serialu "Nieśmiertelny", lecz dopiero w serialu "Nieśmiertelny", którego bohaterem był Duncan MacLoad (Adrian Paul), a następnie w filmie "Nieśmiertelny IV: Ostatnia rozgrywka".

Ukochaną Connora MacLoada, Heather, gra Karen Gillan ("Strażnicy Galaktyki", "Życie Chucka", "Lepiej później niż wcale"), a Brendę – Marisa Abela ("Branża", "COBRA", "Szpieg, którego nie było").

Kto stoi za nowym filmem?

Za kamerą  nowego "Nieśmiertelnego" stanął Chad Stahelski ("John Wick"), a scenariusz napisali Ryan J. Condal ("Ród Smoka", "Rampage: Dzika furia", "Hercules"), Michael Finch ("John Wick 4", "Bracia z ulicy", "Śmiertelne odliczanie") i Kerry Williamson ("Resident Evil: Remedium", "Siedem sióstr", "Alex Cross").

