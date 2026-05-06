Dziennik Gazeta Prawana logo

Serialowy hit kryminalny wreszcie w Polsce. To historia lokalnej dziennikarki

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 15:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Florence Pernel w "Równoległe śledztwo"
Florence Pernel w "Równoległe śledztwo"/Materiały prasowe
Z pozoru lokalna opowieść szybko odsłania swoje mroczne  i niepokojące oblicze we francuskim serialu kryminalnym "Równoległe śledztwo", który nad Sekwaną był dużym hitem. Teraz wreszcie kryminał, który Francuzi mogli oglądać od 2023 roku, mogą obejrzeć również Polacy. Gdzie konkretnie mogą to zrobić?

Serial "Równoległe śledztwo" zadebiutuje na kanale  13 Ulica już dziś, 6 maja, o godz. 22:00. Kolejne odcinki będą emitowane w każdą środę aż do finału sezonu  3 czerwca.

O czym jest serial?

Fred, była reporterka wojenna, dziś pracująca jako lokalna dziennikarka, nie straciła ani swojego wybuchowego temperamentu, ani nosa do dobrych tematów. Akcja serialu rozgrywa się na malowniczej francuskiej prowincji, gdzie codzienna praca Fred zazwyczaj ogranicza się do rozmów  z miejscowymi sklepikarzami czy burmistrzem.

Uparta i bezkompromisowa, nie potrafi zostawić żadnej sprawy bez rozwiązania. Jej życie wywraca się do góry nogami, gdy pod miejscowym akweduktem zostaje znalezione ciało młodego mężczyzny. Kolejne zgłoszenia zaczynają ujawniać przestępstwa, które ktoś zbyt pospiesznie próbował zamieść pod dywan. To właśnie potrzeba dotarcia do prawdy skłania Fred do prowadzenia własnych, równoległych śledztw.

U jej boku stoi Manu – serdeczny, choć nieco niezdarny operator kamery – oraz adoptowana córka Rosa, która nie pozwala jej nawet na chwilę wytchnienia. Fred próbuje pogodzić pracę dziennikarki, prowadzenie nieoczywistych dochodzeń i burzliwe życie rodzinne, zachowując przy tym poczucie humoru i niezłomną determinację.

Gdy Fred bierze sprawy w swoje ręce, rutyna przestaje istnieć.

Kto występuje w serialu?

Główną rolę gra Florence Pernel ("Trzy kolory: Biały", "Trzy kolory: Niebieski", "Napoleon", "Zwycięstwo"), a partnerują jej Jean-Baptiste Shelmerdine ("Mère indigne", "Żona doskonała"), Jessyrielle Massengo ("Certains l’aiment chauve", "Parents Mode D’emploi"), Macha Méril ("Głęboka czerwień", "Le bal des secrets"), Frédérique Tirmont ("Taxi  4", "Donnie Darko", "Nie patrz w górę"), Medi Sadoun ("Za jakie grzechy, dobry Boże?", "Brocéliande"), David Mora ("Pirate TV"), David Baïot ("Detektyw Cain", "Plus belle la vie, encore plus belle") oraz Annie Grégorio ("All This I Will Give to You").

Kto stoi za serialem?

Serial powstał dla France Télévisions (France 3). Producentem jest Brain Productions, za produkcję odpowiada Alain Pancrazi, a producentem wykonawczym jest Laurent Bacri. Scenariusz napisali Armelle Patron i Emmanuel Patron, a reżyserii podjęli się Stéphanie Pillonca, Christophe Paturange, Thierry Binisti oraz Marie-Hélène Copti.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnyfrancuski serial13 UlicaRównoległe śledztwo
Powiązane
"Niedziele"
"Niewygodny" hit religijny na VOD. Za granicą uznano go za najlepszy film roku
Ella Rubin i Jay Duplass w serialu "Sterling Point"
Nowy serial od kultowej twórczyni. Wszystkie odcinki od razu
"Sztuka oszustwa"
Polskie filmy podbijają świat. "Fantastyczne wyniki oglądalności"
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSerialowy hit kryminalny wreszcie w Polsce. To historia lokalnej dziennikarki »
Zobacz
|
Lexus NX 450h+
To najczęściej kupowany SUV Lexusa. Spala 5,7 l/100 km, a 309 KM robi robotę
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Quiz. Błyskawiczny test wiedzy o życiu w czasach PRL. Dla babci i dziadka 8/10 jest nienegocjowalne
Quiz. Błyskawiczny test wiedzy o życiu w czasach PRL. Dla babci i dziadka 8/10 jest nienegocjowalne
Nowa Skoda Fabia 130 Sport wnętrze kierownica zegary
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
pisemny egzamin z matematyki, matura
Matury z matematyki unieważnione. Wiceszefowa MEN o konsekwencjach
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj