Nowy serial od kultowej twórczyni. Wszystkie odcinki od razu

Wszystkie osiem odcinków serialu "Sterling Point" będzie miało swoją globalną premierę 5 sierpnia na platformie Prime Video.

Kto stoi za serialem?

Twórczynią "Sterling Point" jest Megan Park ("Następstwa", "My Old A**"), a produkcją zajmują się Amazon MGM Studios, Fake Empire oraz LuckyChap. Park pełni funkcję reżyserki, współshowrunnerki i producentki wykonawczej, wraz z Joshem Schwartzem i Stephanie Savage z Fake Empire oraz Dani Gorin i Tomem Ackerleyem z LuckyChap.

Kto występuje w serialu?

Główne role w serialu grają Ella Rubin ("Ulica strachu: Królowa balu", "Na samą myśl o tobie", "Anora"), Keen Ruffalo ("Grupa zadaniowa", "Thor: Ragnarok", "Zacznijmy od nowa") i Jay Duplass ("Percy Jackson i olimpijczycy", "Recepta na przekręt", "Bunt przed sądem wojennym"). W obsadzie znaleźli się także Amélie Elisabeth Hoeferle ("Przeklęta woda", "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży"), Jacob Whiteduck-Lavoie ("Falcon Lake", "Przemytniczka", "Kolonia"), Daniel Quinn-Toye ("Niebo nad Normandią"), Bo Bragason ("Buntowniczka Nell", "Smak krwi", "Cenzorka"), Jeffrey Dean Morgan ("Watchmen. Strażnicy", "Żywe trupy. The Walking Dead", "Rampage: Dzika furia"), Nikko Angelo Hinayo, Mabel Strachan, Elle-Máijá Tailfeathers ("Odrzuceni", "Nocni łowcy", "Kwantum krwi") oraz Missi Pyle ("Daleka Północ", "Zaginiona dziewczyna", "Charlie i fabryka czekolady").

O czym jest serial?

"Sterling Point" to poruszający dramat o dorastaniu, którego główną bohaterką jest 17-letnia Annie Jacobson (Ella Rubin). Annie dorasta w Nowym Jorku z bratem bliźniakiem (Keen Ruffalo) i kochającym adopcyjnym ojcem (Jay Duplass). Jej życie zmienia się, gdy dziedziczy wyspę swojego tajemniczego dziadka w Kanadzie. Na miejscu poznaje nowych przyjaciół, przeżywa romans oraz odkrywa nieznane rodzinne sekrety.