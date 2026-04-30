Nowy polski serial kryminalny. Polacy uwielbiają amerykańską wersję tego formatu

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Agnieszka Dygant jako Marta w serialu "Genialna M."
Powstaje nowy polski serial kryminalny "Genialna M.", oparty na popularnym francuskim formacie, którego amerykańska wersja szczególnie przypadła do gustu Polakom. Serial wyreżyseruje Olga Chajdas, a w roli głównej zobaczymy Agnieszkę Dygant. Kiedy i gdzie będzie można oglądać polską wersję światowego hitu?

Serial "Genialna M." powstaje we współpracy SkyShowtime i Telewizji Polsat. Data premiery nie jest jeszcze znana.

O czym będzie serial?

Główna bohaterka produkcji, Marta (Agnieszka Dygant), pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy, nie mogąc oprzeć się pokusie, zaczyna porządkować także tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Ku zdziwieniu policjantów wpada na trop, który pozwala im znacząco przybliżyć się do złapania sprawcy. Okazuje się, że bohaterka ma nieprawdopodobnie wysoki iloraz inteligencji – aż 160 IQ! Choć niezwykły intelekt nigdy nie pomógł jej w codziennym życiu, w walce z kryminalistami może okazać się doskonałą bronią. Od tej pory genialna sprzątaczka pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

Polska wersja światowego hitu

Serial oparty jest na francuskim formacie "H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel", znanym w Polsce jako "Genialna Morgane", stworzonym przez Nicolasa Jeana, Stephane'a Carrie i Alice Chegaray-Breugnot, na podstawie oryginalnego pomysłu Nicolasa Jeana. Produkcja została zrealizowana przez Septembre Productions i Itinéraire Productions oraz jest licencjonowana przez Studio TF1. Serial zadebiutował we Francji w 2019 roku i szybko zdobył ogromną popularność, co zaowocowało licznymi adaptacjami międzynarodowymi, w tym amerykańską – "Genialną Morgan" – która przypadła do gustu Polakom jeszcze bardziej niż francuski oryginał. Oba seriale można oglądać na Disney+.

Miszczak: Obsada ogromnym atutem

Edward Miszczak, Dyrektor Programowy Telewizji Polsat, podkreśla: W Polsacie konsekwentnie stawiamy na projekty, które łączą wysoką jakość z emocjami i dobrą rozrywką, a "Genialna M." idealnie wpisuje się w tę strategię. To serial, który ma wszystko – wyrazistą, nieoczywistą bohaterkę, świetnie poprowadzoną historię i bardzo atrakcyjne połączenie komedii z kryminałem. Tego typu produkcje widzowie po prostu kochają. Ogromnym atutem jest także obsada, z której obecnie zdradzamy tylko główną bohaterkę. Agnieszka Dygant gwarantuje jakość, charakter i najwyższej klasy aktorstwo, które przyciągają przed telewizory. Cieszę się, że realizujemy ten projekt wspólnie ze SkyShowtime. To partner, z którym patrzymy na rynek w podobny sposób: ambitnie, ale przede wszystkim z myślą o widzu. Jestem przekonany, że "Genialna M." będzie jedną z tych produkcji, które szybko zdobędą dużą popularność i zostaną z widzami na dłużej. I bardzo się cieszę, że serial jest grany w moim ukochanym mieście Bielsko-Białej.

Finke: Sam uwielbiam ten format od lat

Bardzo cieszymy się z nawiązania współpracy z Edwardem Miszczakiem i jego zespołem w Telewizji Polsat przy realizacji polskiej wersji tego przebojowego formatu, który sam uwielbiam od lat. "Genialna M." łączy dwa gatunki, które nasi widzowie kochają – komedię i kryminał – dzięki czemu produkcja doskonale wpisuje się w naszą stale poszerzaną ofertę seriali oryginalnych. Polska pozostaje dla SkyShowtime niezwykle ważnym rynkiem, dlatego konsekwentnie inwestujemy w projekty o wysokiej jakości artystycznej, współpracując z zaufanymi partnerami oraz wybitnymi twórcami, takimi jak Olga Chajdas i Agnieszka Dygant, z którymi mamy przyjemność pracować przy "Genialnej M.". Dzięki temu możemy z powodzeniem opowiadać autentyczne historie, które są bliskie naszej widowni – mówi Kai Finke, Chief Content Officer w SkyShowtime.

Kto stoi za serialem?

Serial "Genialna M." powstaje we współpracy SkyShowtime i Telewizji Polsat. Za reżyserię odpowiada Olga Chajdas ("Imago", "Wataha"), autorami scenariusza są Błażej Dzikowski oraz Agata Malesińska, a autorką zdjęć – Anna Rzepka. Producentką kreatywną i wykonawczą serialu jest Dorota Kośmicka, obowiązki producenta wykonawczego pełni także Jan Kępiński. Serial realizuje Jake Vision DGA Studio.

