Dziennik Gazeta Prawana logo

Ekranizacja bestsellerowego romansu. Wszystkie odcinki serialu od razu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Belmont Cameli jako Garrett i Ella Bright jako Hannah w serialu "Off Campus"
Belmont Cameli jako Garrett i Ella Bright jako Hannah w serialu "Off Campus"/Materiały prasowe
Ujawniono pełny zwiastun nadchodzącego serialu "Off Campus". Produkcja oparta jest na międzynarodowej bestsellerowej serii romansów dla młodzieży autorstwa Elle Kennedy, za jej telewizyjną adaptację odpowiada Louisa Levy, a w rolach głównych występują Ella Bright i Belmont Cameli. Gdzie i kiedy będzie można oglądać nowy serial?

Wszystkie odcinki serialu "Off Campus" będą dostępne na Prime Video od 13 maja 2026 roku.

O czym jest serial?

"Off Campus" to serial obyczajowy oparty na bestsellerowym cyklu powieści, który śledzi losy elitarnej drużyny hokeja na lodzie oraz kobiet w ich życiu. Bohaterowie mierzą się z miłością, złamanym sercem i  odkrywaniem siebie, budując głębokie przyjaźnie i trwałe więzi, jednocześnie zmagając się z wyzwaniami związanymi z wejściem w dorosłość.

Pierwszy sezon opowiada historię zmysłowego i  zabawnego romansu w stylu "przeciwieństwa się przyciągają" pomiędzy cichą autorką piosenek Hannah a gwiazdą hokeja Uniwersytetu Briar – Garrettem.

Kto występuje w serialu?

Wśród stałych członków obsady "Off Campus" znajdują się Ella Bright ("The Crown", "Malory Towers"), Belmont Cameli ("Until Dawn", "Saved by the Bell"), Mika Abdalla ("Budka z przekąskami", "Seksapil"), Antonio Cipriano ("Słodkie kłamstewka: Grzech pierworodny", "Skarb narodów: Na skraju historii"), Jalen Thomas Brooks ("The Pitt", "Noc Dziękczynienia"), Josh Heuston ("Diuna: Proroctwo", "Szkoła złamanych serc") oraz Stephen Kalyn ("Gen V", "Motorheads").

Kto stoi za serialem?

Twórczyni serialu Louisa Levy pełni funkcję współrunnerki i producentki wykonawczej razem z Giną Fattore. Wyck Godfrey, Marty Bowen i James Seidman są producentami wykonawczymi ze strony Temple Hill. Leanna Billings z Billings Productions oraz Neal Flaherty również pełnią funkcje producentów wykonawczych.

Elle Kennedy, twórczyni uniwersum "Off Campus", jest bestsellerową autorką według list "New York Timesa", "USA Today" i "Wall Street Journal", mającą na koncie ponad 50 powieści obyczajowych i romansów. Jej książki zostały przetłumaczone na ponad 25 języków i sprzedały się w nakładzie przekraczającym 10 milionów egzemplarzy na całym świecie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime Videonowy serialadaptacjazwiastun
Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj