Trudny quiz z seriali PRL. 20/20 zdobędą nieliczni
Quiz z seriali PRL/Materiały prasowe
Kochamy seriale PRL. Niezapomniane cytaty, postaci, sceny... Tyle że dotyczy to tych najpopularniejszych produkcji. A co z mniej znanymi, lecz wcale niegorszymi serialami? Dasz radę odgadnąć tytuły? Przetestuj swoją wiedzę w nowym quizie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: quiz