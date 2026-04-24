Serial na bazie kultowej komedii. Finałowy odcinek hitu

Piotr Kozłowski
Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
"Ted", sezon 2.
"Ted", sezon 2.
Ósmy i zarazem finałowy odcinek drugiego sezonu hitowego serialu "Ted", stanowiącego prequel kultowej serii komedii, trafił właśnie na popularną platformę streamingową w Polsce. Jej abonenci ponad miesiąc temu dostali od razu trzy odcinki, dlatego też sezon szybko dobiegł końca. Zarówno widzowie, jak krytycy są zachwyceni nową odsłoną. Gdzie można ją oglądać?

Ósmy i zarazem finałowy odcinek drugiego sezonu hitowego serialu komediowego "Ted" można oglądać od dziś, 24 kwietnia, wyłącznie w SkyShowtime.

Skok jakości

Krytycy zwracają uwagę na niesamowity skok jakości serialu. Potwierdzają to dane z opiniotwórczego portalu Rotten Tomatoes – w przypadku pierwszego sezonu 74 proc. recenzji było pozytywnych, podczas gdy drugi sezon ocenia pozytywnie pełne 100 proc. recenzentów.

O czym jest serial?

Akcja serialu, poprzedzająca wydarzenia przedstawione w serii filmów, rozgrywa się w 1993 roku, kiedy chwila największej sławy misia Teda właśnie przemija. Ted wraca do domu we Framingham w Massachusetts, gdzie mieszka ze swoim najlepszym przyjacielem, 16-letnim Johnem Bennettem (Max Burkholder), jego rodzicami – Mattym i Susan (Scott Grimes i Alanna Ubach) – i kuzynką Blaire (Giorgia Whigham). Ted wprawdzie nie ma dobrego wpływu na Johna, ale jest jego wiernym kumplem, który w imię przyjaźni jest gotów zrobić naprawdę wiele.

"Ted" oczami twórców

Każde pokolenie rozwija swój własny, unikalny styl artystyczny, swój własny sposób postrzegania świata. W latach 20. dokonano jazzowej rewolucji. W latach 50. do głosu doszedł ekspresjonizm abstrakcyjny. My potrafimy tworzyć unikalne kontynuacje kasowych kinowych hitów, które trafiają do serwisów streamingowych. Pozostając wiernymi tej tradycji, oddajemy w ręce widzów serial "Ted". Jest to prequel serii filmów Ted. Choć akcja serialu rozgrywa się w latach 90., przekazuje on ponadczasową prawdę – bycie 16-latkiem jest do bani. Jedyne, co pozwala przetrwać ten trudny czas, to prawdziwy przyjaciel – nawet jeśli jest to magiczny miś o niewyparzonym języku i wielkim zamiłowaniu do narkotyków. Wszyscy trzej w latach 90. byliśmy nastolatkami z Bostonu i okolic, gdzie toczy się akcja serialu, więc przedstawione tu historie są nam bardzo bliskie. Zafundowaliśmy naszym bohaterom doświadczenia i upokorzenia, jakie sami przeżyliśmy. Wiele rzeczy też wymyśliliśmy (scenariusz musi mieć wiele stron, a prawdziwe życie jest zazwyczaj nudne) – tak o serialu opowiadali sami twórcy: Seth MacFarlane (pełniący obowiązki producenta wykonawczego, scenarzysty, reżysera oraz showrunnera), Paul Corrigan i Brad Walsh (pełniący obowiązki producentów wykonawczych, scenarzystów i showrunnerów).

Pierwszy sezon

Serial "Ted" zadebiutował w SkyShowtime 22 lutego 2024 roku. Serial spotkał  się z przychylnością krytyków (74 proc. pozytywnych recenzji na portalu Rotten Tomatoes) i wręcz entuzjastyczną reakcją  widzów (90 proc. pozytywnych opinii tamże).

