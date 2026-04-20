Dziennik Gazeta Prawana logo

Nowy serial podbił Polskę i świat. Ta platforma od dekady nie miała takiego hitu

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 13:00
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Steve Carell w serialu "Rooster"/Materiały prasowe
Na popularnej platformie streamingowej zadebiutował siódmy odcinek nowej produkcji komediowej z uwielbianym Steve'em Carellem w roli głównej. Serial "Rooster" składa się z 10 odcinków i został wyprodukowany przez Warner Bros. Television. Widzowie są zachwyceni, a krytycy także są na "tak" – aż 88 proc. recenzji na portalu Rotten Tomatoes jest pozytywnych. Gdzie można oglądać nowy serial?

Siódmy odcinek serialu "Rooster" pojawił się dziś,  20 kwietnia 2026 roku na platformie HBO Max, a kolejne odcinki będą udostępniane na platformie co tydzień.

Światowy hit

Serial podbija światową, w tym polską, widownię. Zarówno widzowie, jak i krytycy rozpisują się  o "prawdziwej rewelacji", zwracając uwagę na przedni humor i wyborne aktorstwo.

Cztery pierwsze odcinki obejrzało średnio ponad 5,8 mln widzów w Stanach Zjednoczonych, co czyni serię najchętniej oglądaną komedią HBO Original od ponad dekady.

O czym jest serial?

Akcja serialu "Rooster" rozgrywa się na kampusie uniwersyteckim i opowiada historię skomplikowanej relacji ojca (Steve Carrell) z córką (Charly Clive).

Pisarz Greg Russo (Steve Carell) odwiedza kampus Ludlow, aby wygłosić gościnny wykład. Przy okazji odwiedza pracującą tam córkę (Charly Clive), której małżeństwo z innym wykładowcą przeżywa poważny kryzys. Greg zupełnie niespodziewanie dostaje nietypową propozycję...

Kto występuje w serialu?

Wśród obsady oprócz Steve'a Carrella i Charly Clive zobaczymy Danielle Deadwyler, Phila Dinstera, Johna C. McGinleya oraz Lauren Tsai.

Kto stoi za serialem?

"Rooster" został wyprodukowany przez Warner Bros. Television. Bill Lawrence ("Ted Lasso") oraz Matt Tarses ("Hoży doktorzy") są showrunnerami oraz producentami wykonawczymi serii. Odtwórca głównej roli Steve Carell jest także producentem wykonawczym serialu.

W grupie producentów wykonawczych znaleźli się również Jeff Ingold i Liza Katzer z ramienia Doozer, a także Matt Tarses, Jonathan Krisel, Barbie Adler, Annie Mebane, David Stassen oraz Anthony King.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Powiązane
Andrew Scott i Margaret Qualley w filmie "Blue Moon"
Jeden z najpiękniejszych filmów roku ominął polskie kina. Ale jest w abonamencie
John Krasinski w filmie "Jack Ryan: Wojna duchów"
Serial odniósł niesamowity sukces. Hit streamingu wraca w formie filmu
"Morfeusz"
Nowy polski serial kryminalny. Kluczowa informacja ujawniona
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraNowy serial podbił Polskę i świat. Ta platforma od dekady nie miała takiego hitu »
Zobacz
|
Kiedy siać ogórki na rozsadę?
Kiedy siać ogórki w domu? Jak siać ogórki na rozsadę?
GAC Aion UT
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma 204 KM i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Quiz: Jak dobrze znasz Tatry?
Quiz: Jak dobrze znasz Tatry? 12/15 dla prawdziwych miłośników gór
Nowa Skoda Elroq RS w jaskrawym kolorze
Polacy kupują 662 auta dziennie. Nowa Skoda ośmieszyła cenniki konkurencji
ceny paliw tankowanie benzyny
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach w Polsce. Od 20 kwietnia benzyna 95 i LPG już po tyle
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj