Niezwykły kryminał w polskiej telewizji. To już finał sezonu

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Gil Alma w serialu "Metoda Wagnera"
Serial kryminalny "Metoda Wagnera" jest prawdziwym hitem we Francji, gdzie emituje się go już od sześciu lat. Teraz wreszcie i polscy widzowie poznali losy hipochondrycznego kapitana policji Césara Wagnera, który mierzy się z tajemniczymi sprawami, zaciekłą rywalizacją i prawdą, która potrafi wstrząsnąć do głębi . Trzynasty odcinek serialu już dziś będzie dostępny w Polsce – gdzie konkretnie i o której godzinie?

Trzynasty i zarazem ostatni odcinek pierwszego sezonu serialu "Metoda Wagnera" zadebiutuje na kanale 13 Ulica dziś, 29 kwietnia o godz. 22:00.

O czym jest serial?

Kapitan César Wagner (Gil Alma) właśnie został przeniesiony do wydziału policji sądowej w Strasburgu na wschodzie Francji i próbuje odnaleźć się w nowym zespole. Towarzyszy mu doktor Elise Beaumont (Olivia Côte) – bezpośrednia, pewna siebie i bezkompromisowa patolożka sądowa. Wagner od pierwszego dnia wyznacza własne reguły gry: to oddany służbie policjant o dobrym sercu, zagorzały singiel i jednocześnie skrajny hipochondryk, całkowicie pochłonięty pracą. Jego nietypowe podejście szybko staje się wyzwaniem nie tylko dla podejrzanych, lecz także dla współpracowników. Hipochondria i obsesyjna drobiazgowość Wagnera często kłócą się z procedurami, a jego nieprzewidywalny styl zmusza wszystkich do ciągłego dostosowywania się. Elise nie zamierza mu jednak ustępować – z odwagą i ciętym dowcipem podważa jego decyzje na każdym kroku, wnosząc do śledztw energię i świeże spojrzenie. Razem tworzą duet równie chaotyczny, co skuteczny, który potrafi wpleść odrobinę humoru nawet w najtrudniejsze sprawy.

Kto występuje w serialu?

W serialu występują wspomniani już Gil Alma ("Jeden dzień", "Ares") i Olivia Côte ("Sea Shadows", "WOMEN!"), a także Etienne Diallo ("Głowa do góry", "Antracyt"), Amaury de Crayencour ("Just a Fling"), Pierre Raby ("Smoke Signals", "Perfumes"), Coralie Russier ("Le Varou"), Fanny Cottençon ("Etoile Du Nord"), Antonia de Renginger ("Flashback", "Tego lata stałam się piękna"), Joséphine de Meaux ("Nietykalny", "Szczęśliwe dni"), Soufiane Guerrab ("Lepsze jutro", "Lupin") oraz Samuel Labarthe ("The Divorce", "Miłość w zimnym klimacie").

Niezwykły kryminał

W serialu bohaterowie zmierzą się m.in. ze śmiercią lokalnej wschodzącej gwiazdy, rzekomym wampirem oraz zagadką tajemniczych podziemnych tuneli. Na ich drodze staną też rodzinne sekrety, polityczne skandale i zbrodnie, które wstrząsną Strasburgiem do głębi. "To wybuchowa mieszanka napięcia, humoru i chaosu – nie kolejny zwykły kryminał, lecz odważna, wciągająca wyprawa  w najbardziej tajemnicze zakątki Alzacji" – zapewnia dystrybutor.

Polakom nowy serial bardzo się spodobał, zatem możemy się spodziewać kolejnych sezonów.

