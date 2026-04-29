Polski serial wojenny wrócił w chwale. Finałowy odcinek

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
"Misja Afganistan"
"Misja Afganistan"/Materiały prasowe
Polska telewizja ku radości wielu telewidzów rozpoczęła w lutym cotygodniowy seans kultowego polskiego serialu wojennego z 2012 roku "Misja Afganistan". To poruszająca opowieść o żołnierzach z różnymi doświadczeniami, wartościami i przekonaniami. Ich walka rozgrywa się nie tylko na poligonie, ale też w głowach. Gdzie i o której godzinie będzie można obejrzeć trzynasty i zarazem finałowy odcinek serialu?

Ostatni z trzynastu odcinków serialu "Misja Afganistan" będzie można oglądać dziś, 29 kwietnia 2026 roku o godz. 22:00 na antenie Kino Polska.

O czym jest serial?

"Misja Afganistan" przedstawia pół roku z życia polskich żołnierzy na misji w ogarniętym wojną Afganistanie. Pokazuje tym samym brutalną rzeczywistość wojskowej misji, przy czym wiernie oddaje codzienność żołnierzy, pełną ryzyka i nieustannego zagrożenia życia. Jednocześnie ujawnia osobiste konflikty bohaterów i ich wewnętrzne zmagania, tworząc pełen napięcia dramat wojenny, w którym walka o przetrwanie toczy się na wielu frontach.

Dowódcą 2. plutonu pierwszej kompanii piechoty zmechanizowanej jest porucznik Paweł Konaszewicz, w którego wcielił się Paweł Małaszyński. Za sprawą tej roli został nominowany do Telekamery w kategorii Najlepszy aktor.

Uczestnictwo Konaszewicza w misji jest pełne trudności. Jego podwładni sądzą, że młody porucznik otrzymał stanowisko dzięki układom i ojcu, który jest emerytowanym generałem. W biegu serialowej akcji obserwujemy rozwój konfliktu głównego bohatera z dowódcą 1. plutonu – porucznikiem Żądło (Tomasz Schuchardt). Spór narasta, gdy mężczyźni zaczynają rywalizować o kobietę – porucznik Justynę Winnicką (Ilona Ostrowska).

Pierwsza taka polska produkcja

To pierwsza polska produkcja o udziale żołnierzy w afgańskich misjach zbrojnych, o których ostatnio znów było głośno za sprawą kontrowersyjnej wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa.

W rolach głównych pojawia się cała plejada polskich gwiazd – poza wspomnianymi już nazwiskami są to również m.in. Eryk Lubos (Zbój), Mikołaj Krawczyk (Iwan), Piotr Rogucki (Malbor), Marcin Piętowski (Biskup) czy Sebastian Fabijański (Młody).

"Afganistan" pod Warszawą

Ciekawostką jest to, że wszystkie zdjęcia kręcono w Polsce, na poligonie w okolicach Warszawy oraz w kamieniołomie w Piechcinie.

Podczas przygotowań do roli aktorzy przeszli szkolenie pod okiem żołnierzy ze specjalnej jednostki GROM.

W trzynastu odcinkach serialu wykorzystano aż 250 mundurów i wystrzelono 13 tysięcy sztuk amunicji.

Powiązane
"Historie równoległe"
Nowy thriller inspirowany polskim arcydziełem. Świat czeka w napięciu
"Biały Lotos", sezon 4.
Serialowy hit powraca. Ruszyły zdjęcia na Lazurowym Wybrzeżu
Zendaya w filmie "Drama"
Hit, jakiego dawno nie było. Oryginalny film przyciągnął do kin 200 tys. Polaków
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPolski serial wojenny wrócił w chwale. Finałowy odcinek »
Zobacz
|
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Błyskawiczny quiz z wiedzy ogólnej. Dla osoby po studiach 10/10 to łatwizna
Błyskawiczny quiz z wiedzy ogólnej. Dla osoby po studiach 10/10 to łatwizna
Quiz dla pokolenia urodzonego w czasach PRL. 40-latkowie i starsi powinni zdobyć 10/10
Quiz dla pokolenia urodzonego w czasach PRL. 40-latkowie i starsi powinni zdobyć 10/10
Badanie techniczne samochodu Volkswagen Touran w stacji kontroli pojazdów
Wchodzi nowe badanie auta. W 2026 diagnosta sprawdzi jedną rzecz i żegnaj dowód rejestracyjny
Policja kontroluje kierowcę
Oto nowy egzamin na prawo jazdy. Zdasz? 8 na 10 to wynik pozytywny
