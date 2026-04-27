Kryminalny hit w Polsce. Od lat przyciąga miliony telewidzów

Siódmy odcinek nowego sezonu serialu "Śmierć pod palmami" pojawi się na antenie BBC First już dziś, w poniedziałek, 27 kwietnia, o godz. 21:00.

Telewizja i streaming

Premiery kolejnych odcinków 15. sezonu "Śmierci pod palmami" odbywają się co tydzień, w kolejne poniedziałki o tej samej porze. Każdy odcinek będzie również dostępny na platformie BBC Player godzinę po premierowej emisji w BBC First.

Najpopularniejszy serial kryminalny

"Śmierć pod palmami" była w ostatnich latach najpopularniejszym serialem w BBC First. Olbrzymie sukcesy święci także w Wielkiej Brytanii, gdzie ogłoszona została najpopularniejszym powracającym serialem i już od dekady co roku konsekwentnie przyciąga ponad 8 milionów widzów w każdym sezonie.

Jak pisze "The i Paper": "urok serialu jest niewątpliwy – zresztą, czy w środku zimowej chandry jest lepsza rozrywka niż zagadka kryminalna, której towarzyszą tropikalne temperatury i białe, piaszczyste plaże?".

Co się wydarzy w 15. sezonie?

Fabuła nowych odcinków skupia się na detektywie Mervinie Wilsonie (w tej roli Don Gilet), który stara się zadomowić na wyspie Saint Marie. Jednocześnie musi ustalić okoliczności dramatycznych wydarzeń, które burzą spokój mieszkańców tego skąpanego w słońcu raju. Pomagają mu w tym sierżant Naomi Thomas (Shantol Jackson) i oficer Sebastian Rose (Shaquille Ali-Yebuah). Do zespołu dołącza też Mattie Fletcher (Catherine Garton).

Śledczy usiłują rozwikłać zagadkę śmierci miejscowej dziennikarski, rzekomego ataku mitycznej bestii na wykładowcę akademickiego, zgonu płatnego zabójcy oraz terapeutki par, której ciało znaleziono nieopodal ekskluzywnego ośrodka wypoczynkowego. Intensywnie jest jednak nie tylko w pracy. Nieoczekiwane spotkanie odmienia życie prywatne Mervina, wciągając go w wir wydarzeń, których zupełnie się nie spodziewał.

Pytana o to, czego widzowie mogą spodziewać się po najnowszych odcinkach, Catherine Garton, odtwórczyni roli Mattie Fletcher, odpowiada krótko: "akcji". Widzowie zobaczą wzloty, upadki i mnóstwo pasji! – dodaje aktorka. Swoją postać kobieta opisuje jako "naprawdę ciekawą do grania". [Mattie] jest zadziorna, ale w stylu starszej siostry, która powie ci, co i jak, do której można przyjść, jeśli trzeba. Można się z nią pośmiać. Jest bardzo zaangażowana w różne rzeczy, w tym w pracę. Jest też bardzo zdeterminowana, czasem aż za bardzo – mówi.

"Zabójczo dobre seriale"

Nowy sezon "Śmierci pod palmami" zostanie wyemitowany jako część "Zabójczo dobrych seriali" – codziennego pasma serialowego BBC First. W marcu w jego ramach można oglądać też kolejny sezon "My Life is Murder", "Shakespeare i Hathaway: prywatni detektywi", "Zbrodnie Saint-Pierre", "Diabelski szczyt", "Zabójcze arcydzieła", "Tajemnice Brokenwood" oraz "McDonald i Dodds". "Zabójczo dobre seriale" można oglądać codziennie o 21:00 w BBC First.