Polacy uwielbiają ten serial kryminalny. Hit znów na antenie

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
Justin Hartley w trzecim sezonie serialu "Tropiciel"/Materiały prasowe
Na antenie polskiej telewizji zadebiutuje dziś kolejny odcinek trzeciego sezonu hitowego serialu kryminalnego "Tropiciel". Opowieść o samotnym ekspercie od survivalu i tropicielu nagród ma swoich gorących zwolenników również nad Wisłą. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać jedenasty odcinek nowego sezonu hitu?

Jedenasty odcinek trzeciego sezonu serialu "Tropiciel" ("Tracker") zostanie wyemitowany dziś, 27 kwietnia o godz. 22:00 na kanale FX. Kolejne odcinki znów są emitowane co tydzień w poniedziałki o tej samej porze – krótka przerwa nastąpiła tylko w Poniedziałek Wielkanocny.

O czym jest serial?

Justin Hartley powraca jako Colter Shaw – samotny ekspert od survivalu i tropiciel nagród. Po dramatycznym finale poprzedniego sezonu Colter musi zmierzyć się z bolesną prawdą na temat swojej rodziny. Wstrząsające odkrycia zmuszają go do odcięcia się od przeszłości i ponownego skupienia na tym, co potrafi najlepiej: wykorzystywaniu instynktu, sprytu i umiejętności przetrwania, by odnajdywać zaginionych. Wspierany przez zaufany zespół, Shaw wkracza w nowy rozdział pełen emocji i niebezpiecznych wyzwań.

Kto występuje w serialu?

Tytułową rolę  gra Justin Hartley ("Tacy jesteśmy", "Tajemnice Smallville", "Zemsta"), a partnerują mu Fiona Rene ("Prawnik z lincolna", "Koszmar minionego lata", "Rekrut") i Chris Lee ("The Chi", "Na skraju", "Krzyk").

Kto stoi za serialem?

Twórcą serialu i jego głównym scenarzystą jest Ben H. Winters ("Obława", "Legion").

