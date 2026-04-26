Dziennik Gazeta Prawana logo

Ekranizacja bestsellera budzi emocje jeszcze przed premierą. To romans i thriller w jednym

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Ester Expósito i Hugo Diego García w filmie "Drawn Together"/Materiały prasowe
Duże emocje jeszcze przed premierą budzi thriller romantyczny "Drawn Together", nadchodząca hiszpańska produkcja oparta na popularnej serii "Enfrentados" autorstwa Mercedes Ron. Gdzie i kiedy zobaczymy murowany hit, którego gwiazdą jest najgorętsza hiszpańska gwiazda młodego pokolenia, Ester Expósito?

Premiera filmu "Drawn Together" (hiszp. "Ébano"; polski tytuł zostanie potwierdzony w późniejszym terminie) odbędzie się w 2026 roku wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

O czym jest film?

Marfil Cortés, córka hiszpańskiego magnata biznesowego, wiedzie idealne życie w Nowym Jorku – do czasu, gdy zostaje nagle porwana, a następnie w tajemniczy sposób uwolniona. W wyniku tego wydarzenia jej ojciec przydziela jej enigmatycznego ochroniarza – Sebastiána Moore'a. Pomimo jej silnej niezależności i jego zawodowego dystansu, zaczynają się do siebie zbliżać. Tajemnicza i  powściągliwa natura Sebastiána oraz nieokiełznany charakter i szlachetne serce Marfil stopniowo przełamują ich starannie strzeżone mury. Po powrocie do Hiszpanii i w obliczu pojawiających się niebezpiecznych zagrożeń muszą odnaleźć się w świecie, w którym nic – i nikt – nie jest tym, czym się wydaje.

Kto występuje w filmie?

W głównych rolach w filmie występują Ester Expósito ("Szkoła dla elity") oraz Hugo Diego García ("Substancja"), którzy wcielają się w  role Marfil i Sebastiána. W obsadzie znaleźli się także Eric Massip ("Przez moje okno") jako Iván, Pablo Molinero ("Sprawa prywatna") jako Alejandro, Zoe Bonafonte ("The 47") jako Gabriela, Lluís Homar ("Przerwane objęcia") jako Logan oraz Joaquín Ferreira ("Klub Cuervos") jako Ray.

Kto stoi za filmem?

"Drawn Together", jak również jego sequel i zarazem ekranizacja kolejnej części cyklu "Enfrentados" – "Drawn Apart" – są produkowane przez Pokeepsie Films (Banijay Iberia) ("Veneciafrenia", "30 srebrników", "Bar"), a producentami są Álex de la Iglesia i Carolina Bang. Reżyserem jest Óscar Pedraza ("Patria", "Życie bez pozwolenia"), a scenariusz napisała Sofía Cuenca ("Twoja wina", "Nasza wina").

"Drawn Together" i "Drawn Apart" to trzeci etap współpracy Prime Video z bestsellerową autorką Mercedes Ron, po adaptacjach jej popularnej "Trylogii Winnych" oraz książki "Powiedz mi po cichu".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Prime VideoMercedes RonHugo Diego GarcíaDrawn Together
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj