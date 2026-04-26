Ekranizacja bestsellera budzi emocje jeszcze przed premierą. To romans i thriller w jednym

Premiera filmu "Drawn Together" (hiszp. "Ébano"; polski tytuł zostanie potwierdzony w późniejszym terminie) odbędzie się w 2026 roku wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

O czym jest film?

Marfil Cortés, córka hiszpańskiego magnata biznesowego, wiedzie idealne życie w Nowym Jorku – do czasu, gdy zostaje nagle porwana, a następnie w tajemniczy sposób uwolniona. W wyniku tego wydarzenia jej ojciec przydziela jej enigmatycznego ochroniarza – Sebastiána Moore'a. Pomimo jej silnej niezależności i jego zawodowego dystansu, zaczynają się do siebie zbliżać. Tajemnicza i powściągliwa natura Sebastiána oraz nieokiełznany charakter i szlachetne serce Marfil stopniowo przełamują ich starannie strzeżone mury. Po powrocie do Hiszpanii i w obliczu pojawiających się niebezpiecznych zagrożeń muszą odnaleźć się w świecie, w którym nic – i nikt – nie jest tym, czym się wydaje.

Kto występuje w filmie?

W głównych rolach w filmie występują Ester Expósito ("Szkoła dla elity") oraz Hugo Diego García ("Substancja"), którzy wcielają się w role Marfil i Sebastiána. W obsadzie znaleźli się także Eric Massip ("Przez moje okno") jako Iván, Pablo Molinero ("Sprawa prywatna") jako Alejandro, Zoe Bonafonte ("The 47") jako Gabriela, Lluís Homar ("Przerwane objęcia") jako Logan oraz Joaquín Ferreira ("Klub Cuervos") jako Ray.

Kto stoi za filmem?

"Drawn Together", jak również jego sequel i zarazem ekranizacja kolejnej części cyklu "Enfrentados" – "Drawn Apart" – są produkowane przez Pokeepsie Films (Banijay Iberia) ("Veneciafrenia", "30 srebrników", "Bar"), a producentami są Álex de la Iglesia i Carolina Bang. Reżyserem jest Óscar Pedraza ("Patria", "Życie bez pozwolenia"), a scenariusz napisała Sofía Cuenca ("Twoja wina", "Nasza wina").

"Drawn Together" i "Drawn Apart" to trzeci etap współpracy Prime Video z bestsellerową autorką Mercedes Ron, po adaptacjach jej popularnej "Trylogii Winnych" oraz książki "Powiedz mi po cichu".