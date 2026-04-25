Nowy polski serial kryminalny. Akcja w jednym z najbardziej zróżnicowanych regionów Polski

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
"Gliniarze. Śląsk"/Polsat
Na fali sukcesu serialu "Gliniarze" powstaje nowa produkcja fabularna "Gliniarze. Śląsk", która będzie stanowić dodatkową pozycję programową w ofercie seriali kryminalnych jednej z czołowych polskich stacji telewizyjnych. Dynamiczne śledztwa, autentyczne wyzwania w codziennej pracy policji i fascynujące wątki prywatne bohaterów – to wszystko w jednym z najbardziej zróżnicowanych regionów Polski – na Górnym Śląsku. Gdzie i kiedy nastąpi premiera serialu?

Serial kryminalny "Gliniarze. Śląsk" pojawi się jesienią na antenie telewizji Polsat.

O czym będzie serial?

Każdy odcinek przedstawi odrębną sprawę kryminalną, osadzoną w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zadaniem doświadczonego zespołu policjantów będzie zwalczanie przestępczości kryminalnej, gospodarczej i narkotykowej – tu liczy się doświadczenie, lokalne społeczności i umiejętność poruszania się w świecie prawa i… bezprawia.

Kto wystąpi w serialu?

W rolę komendanta i oficera Śląskiego Biura Policji wcieli się Zbigniew Stryj, zaś surową, ale skuteczną prokuratorkę, ściśle współpracującą z katowickim oddziałem jednostki śledczej, zagra Agnieszka Wagner. Postępowania operacyjne, pod nadzorem doświadczonego oficera ŚBP, poprowadzą dwie pary najlepszych policjantów (w rolach Mateusz Goławski i Marek Chudziński oraz Adrianna Izydorczyk i Jakub Wróblewski) we współpracy z funkcjonariuszem wspierającym, policjantką (Marta Bartczak) lub policjantem (Damian Wasilewski). Zespół śledczy uzupełniają technicy, w których wcielają się Daniel Roman i Maciej Kaczor.

Gdzie kręcono serial?

Zdjęcia do produkcji ruszyły jesienią ubiegłego roku i zakończą się w czerwcu 2026 roku.

Produkcja realizowana jest w miastach aglomeracji katowickiej, m.in. w: Katowicach, Siemianowicach, Sosnowcu, Czeladzi, Dąbrowie Górniczej, Chorzowie, Tychach, Mikołowie, Świętochłowicach, Bytomiu, Mysłowicach czy Rudzie Śląskiej.

Producentem wykonawczym serialu jest firma Mascarat Media.

