Hitowy serial szpiegowski wraca. Tym razem odcinków będzie więcej

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
"Citadel", sezon 2./Materiały prasowe
Ujawniono pełen akcji oficjalny zwiastun i ogłoszono datę premiery drugiego sezonu wysokobudżetowego serialu szpiegowskiego "Citadel". Pierwszy sezon thrillera okazał się megahitem i doczekał rozbudowanego uniwersum w postaci seriali indyjskich i włoskich. Gdzie i kiedy będzie można oglądać nową odsłonę amerykańskiego serialu?

Wszystkie odcinki drugiego sezonu serialu "Citadel" zostanie udostępnionych w środę, 6 maja 2026 roku, wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie. Drugi sezon będzie liczył siedem odcinków, czyli o jeden więcej niż sezon pierwszy.

O czym jest serial?

"Citadel" to trzymający w napięciu thriller szpiegowski, który śledzi losy Masona Kane'a (Richard Madden), Nadii Sinh (Priyanka Chopra Jonas) oraz Bernarda Orlicka (Stanley Tucci) – elitarnych agentów legendarnej agencji zniszczonej przez Manticore – bezwzględną organizację wspieraną przez najpotężniejsze rodziny świata. Gdy pojawia się nowe, przerażające zagrożenie, cała trójka ponownie wkracza do akcji. Teraz muszą zwerbować nieoczywisty zespół nowych, utalentowanych agentów i rozpocząć misję na globalną skalę, by powstrzymać spisek mogący zmienić losy ludzkości. Dzięki widowiskowej akcji, szokującym zdradom i  rozbudowanej grupie tajemniczych agentów, gra toczy się  o najwyższą stawkę – a każdy może okazać się przyjacielem lub wrogiem.

Powroty i nowe twarze

Do serialu powracają w tym sezonie Lesley Manville i Ashleigh Cummings, a do rozbudowanego zespołu dołączy Jack Reynor jako Hutch, Matt Berry jako Franke Sharpe oraz Lina El Arabi jako Celine. Wśród nowych nazwisk znaleźli się również Merle Dandridge, Gabriel Leone i Rayna Vallandingham.

Kto stoi za serialem?

Serial powstał dla Amazon MGM Studios we współpracy z AGBO braci Russo. Producentami wykonawczymi są Anthony Russo, Angela Russo-Otstot oraz Scott Nemes (AGBO), a David Weil pełni funkcję showrunnera, reżysera i producenta wykonawczego. Joe Russo i Greg Yaitanes są również reżyserami oraz pełnią funkcje producentów wykonawczych. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner i Scott Rosenberg są producentami wykonawczymi z ramienia Midnight Radio, obok Chrisa Castaldiego, Debry James, Newtona Thomasa Sigela, Bryana Oha, Natalie Laine Williams, Davida J. Rosena i Patricka Morana.

Powiązane
"Historie równoległe"
Nowy thriller inspirowany polskim arcydziełem. Świat czeka w napięciu
"Biały Lotos", sezon 4.
Serialowy hit powraca. Ruszyły zdjęcia na Lazurowym Wybrzeżu
Zendaya w filmie "Drama"
Hit, jakiego dawno nie było. Oryginalny film przyciągnął do kin 200 tys. Polaków
Krzysztof Jackowski
Koniec wojny według jasnowidza Jackowskiego. "Zełenski zniknie"
"Franz Kafka"
Głośny polski film w abonamencie. "Najlepsza Holland od lat"
GAC Aion UT premiera podczas Poznań Motor Show
Nowy hit dla rodziny już w Polsce. Ma 204 KM i wygodne wnętrze. Cena?
Nowa Kia Seltos debiutuje podczas Poznań Motor Show
Nowa Kia trzęsie rynkiem. Jest ładna, szybka i wygodna. Cena?
Donald Tusk
Słowa Tuska niosą się echem po całym świecie. Jest oświadczenie Białego Domu
