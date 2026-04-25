Hitowy serial szpiegowski wraca. Tym razem odcinków będzie więcej

Wszystkie odcinki drugiego sezonu serialu "Citadel" zostanie udostępnionych w środę, 6 maja 2026 roku, wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie. Drugi sezon będzie liczył siedem odcinków, czyli o jeden więcej niż sezon pierwszy.

O czym jest serial?

"Citadel" to trzymający w napięciu thriller szpiegowski, który śledzi losy Masona Kane'a (Richard Madden), Nadii Sinh (Priyanka Chopra Jonas) oraz Bernarda Orlicka (Stanley Tucci) – elitarnych agentów legendarnej agencji zniszczonej przez Manticore – bezwzględną organizację wspieraną przez najpotężniejsze rodziny świata. Gdy pojawia się nowe, przerażające zagrożenie, cała trójka ponownie wkracza do akcji. Teraz muszą zwerbować nieoczywisty zespół nowych, utalentowanych agentów i rozpocząć misję na globalną skalę, by powstrzymać spisek mogący zmienić losy ludzkości. Dzięki widowiskowej akcji, szokującym zdradom i rozbudowanej grupie tajemniczych agentów, gra toczy się o najwyższą stawkę – a każdy może okazać się przyjacielem lub wrogiem.

Powroty i nowe twarze

Do serialu powracają w tym sezonie Lesley Manville i Ashleigh Cummings, a do rozbudowanego zespołu dołączy Jack Reynor jako Hutch, Matt Berry jako Franke Sharpe oraz Lina El Arabi jako Celine. Wśród nowych nazwisk znaleźli się również Merle Dandridge, Gabriel Leone i Rayna Vallandingham.

Kto stoi za serialem?

Serial powstał dla Amazon MGM Studios we współpracy z AGBO braci Russo. Producentami wykonawczymi są Anthony Russo, Angela Russo-Otstot oraz Scott Nemes (AGBO), a David Weil pełni funkcję showrunnera, reżysera i producenta wykonawczego. Joe Russo i Greg Yaitanes są również reżyserami oraz pełnią funkcje producentów wykonawczych. Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner i Scott Rosenberg są producentami wykonawczymi z ramienia Midnight Radio, obok Chrisa Castaldiego, Debry James, Newtona Thomasa Sigela, Bryana Oha, Natalie Laine Williams, Davida J. Rosena i Patricka Morana.