Serialowy hit w Polsce. Nowy sezon natychmiast po poprzednim

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
"Sanktuarium: Opowieść czarownicy" to głośny thriller fantasy w odcinkach, który na świecie był emitowany w latach 2024-2025. Ceniony serial od marca 2026 mogą oglądać także Polacy. Co więcej, od razu po emisji pierwszego sezonu polska telewizja pokazuje drugą i jak na razie ostatnią odsłonę hitu. Gdzie i w jakich godzinach można oglądać odcinek pierwszy, inicjujący drugą serię?

Premiera 1. sezonu serialu "Sanktuarium: Opowieść czarownicy" odbyła się 11 marca na kanale SCI FI. Na start wyemitowane zostały dwa odcinki, a 15 kwietnia został wyświetlony odcinek siódmy i zarazem ostatni premierowej odsłony. Jednak od razu po finale pierwszej serii 2. sezon debiutuje dziś, 22 kwietnia, o godz. 21:00 i będzie emitowany co tydzień aż do finału 27 maja.

O czym jest serial?

"Sanktuarium: Opowieść czarownicy" rozgrywa się we współczesnym świecie, w którym czary są częścią rzeczywistości. Akcja toczy się w idyllicznym angielskim miasteczku Sanctuary, gdzie od setek lat czarownice są cenionymi członkiniami lokalnej społeczności. Aż do teraz…

W centrum opowieści znajduje się Sarah Fenn (Elaine Cassidy), miejscowa czarownica, do której mieszkańcy zwracają się o pomoc, gdy zawodzą konwencjonalne metody. Kiedy nastoletnia gwiazda rugby, Dan Whithall, ginie w wypadku, jego śmierć ujawnia narastającą wśród mieszkańców podejrzliwość i strach wobec Sarah oraz jej nastoletniej córki Harper (Hazel Doupe). Matka zmarłego chłopaka, Abigail (Amy de Bhrun) – niegdyś najbliższa przyjaciółka Sarah – pogrążona w żałobie postanawia pomścić syna. Rozpoczyna współczesne polowanie na czarownice, by wymierzyć "sprawiedliwość", bez względu na konsekwencje.

Kto występuje w serialu?

Poza wspomnianymi odtwórczyniami głównych ról na ekranie pojawią się także Stephanie Levi-John ("Hiszpańska księżniczka", "Zabójcza gra"), Daniel Adegboyega ("Transformers: Ostatni rycerz", "Skyfall"), Valerie O'Connor ("Wybraniec", "Miasto cienia"), Elish Liburd ("Wszystko, teraz!"), Adam Isla O'Brien ("Moonhaven", "Unexpecting"), Holly Sturton ("Akademia Dobra i Zła", "Rodzina Hardacre'ów"), Kelly Campbell ("Córka boga", "Przyjaźń czy kochanie?"), Stephen Lord ("Dom grozy", "Dawno, dawno temu") oraz Keith McErlean ("Nic nie mów", "Nowoczesna miłość").

Producentem wykonawczym serialu jest Monumental Television we współpracy z AMC Studios. Funkcję tę pełnią również Alison Owen, Debra Hayward, Amira El Nemr, Alison Carpenter oraz Jill Forbes, a showrunnerką serii jest Susie Conklin. V.V. James, Guymon Cassady i Debbie Horsfield – twórcy telewizyjnej adaptacji – także są producentami wykonawczymi.

Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne
Kiedyś pili pół szklanki dziennie. Poprawia trawienie, oczyszcza jelita i łagodzi stany zapalne
Policja kontroluj kierowcę
Jesteś dobrym kierowcą? Sprawdź się, wynik 7/10 to sukces
PRL, quiz
Słowa z PRL. Pamiętasz? Powyżej 7/10 tylko dla znawców epoki. Quiz
Nowa Toyota Yaris Cross wnętrze
Nowa Toyota wjeżdża do salonów. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 10 lat
Pieris japoński to doskonała alternatywa dla hortensji
Posadź zamiast hortensji. Zdobi ogród aż do jesieni i jest łatwiejszy w uprawie
Policja kontroluje prędkość
Jesteś mistrzem jazdy po rondach? Sprawdź się, wynik 8/10 to ekspert
