Dziennik Gazeta Prawana logo

Słynny thriller w nowej adaptacji. Nie ma na świecie popularniejszego serialu

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 08:00
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Javier Bardem w serialu "Przylądek strachu"
Javier Bardem w serialu "Przylądek strachu"/Materiały prasowe
Powieść kryminalna Johna D. Macdonalda "Przylądek strachu" była już dwukrotnie przenoszona na ekran – w latach 1962 i 1991. Oba filmy odniosły sukces. Po kolejnych trzech dekadach przyszła pora na serial, który wyprodukowali Steven Spielberg oraz Martin Scorsese, reżyser remake'u z lat 90. Nowy thriller w odcinkach od progu robi furorę. Właśnie nastąpiła premiera odcinka trzeciego.

Trzeci odcinek serialu "Przylądek strachu" ("Cape Fear") zadebiutował dziś, 12 czerwca, na platformie Apple TV+.

Światowy hit

Najnowszą adaptację kryminału Johna D. Macdonalda ocenia pozytywnie 76 proc. krytyków na portalu Rotten Tomatoes. Widzowie dopisują – nie ma obecnie popularniejszego serialu nie tylko na platformie Apple TV+, ale w całym światowym streamingu.

Kto stoi za serialem?

Wielokrotnie nominowana do Oscara i Emmy Amy Adams ("Nocna suka", "American Hustle", "Zaczarowana") gra główną rolę i jest producentką wykonawczą serialu "Przylądek strachu", produkcji stworzonej i prowadzonej przez Nicka Antoscę ("The Act", "Candy", "Nowy smak wiśni") oraz wyprodukowanej przez zdobywców Oscara Martina Scorsesego ("Czas krwawego księżyca", "Taksówkarz", "Chłopcy z ferajny" i Stevena Spielberga ("Lista Schindlera", "E.T.", "Szeregowiec Ryan"), który był producentem filmu z 1991 roku.

Twórca serialu, Antosca, jest producentem wykonawczym wraz z Alexem Hedlundem ("Chucky", "Candy", "Nowy smak wiśni") dla Eat The Cat, a Darryl Frank ("Zawód: Amerykanin", "Władcy przestworzy", "Halo") i Justin Falvey ("Zawód: Amerykanin", "Na Zachód", "Wrogie niebo") są producentami wykonawczymi wraz ze Spielbergiem dla Amblin Television. Serial został sworzony i wyprodukowany w ramach ogólnej umowy Antoski z UCP, gdzie pracuje od 2017 roku.

W serialu grają także zdobywca Oscara Javier Bardem ("To nie jest kraj dla starych ludzi", "Skyfall", "Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów"), który również pełni funkcję producenta wykonawczego, oraz nominowany do nagrody Emmy i Złotego Globu Patrick Wilson ("Obecność", "Aquaman", "Małe dzieci", "Anioły w Ameryce").

Produkcja studia UCP, oddziału Universal Studio Group oraz Amblin Television opiera się zarówno na powieści Johna D. Macdonalda "Przylądek strachu" ("The Executioners") która zainspirowała klasyczny film Universal Pictures z 1962 roku z Gregorym Peckiem, Robertem Mitchumem i Polly Bergen w rolach głównych, jak i na docenionym przez krytyków oraz kasowym (182 miliony dolarów wpływów z kin na całym świecie) remake'u z 1991 roku w reżyserii Scorsesego oraz z Robertem De Niro, Nickiem Nolte'em i Jessicą Lange na pierwszym planie.

O czym jest serial?

W "Przylądku strachu" nad szczęśliwe małżeństwo prawników, Annę (Amy Adams) i Toma Bowdenów (Patrick Wilson), nadciąga burza, gdy Max Cady (Javier Bardem), notoryczny zabójca, wychodzi z więzienia. 10-odcinkowy serial zapowiadany jest jako "pełen napięcia thriller w stylu Hitchcocka i analiza amerykańskiej obsesji na punkcie prawdziwych zbrodni w XXI wieku" – możemy się  zatem spodziewać uwspółcześnienia fabuły.

Już sam zwiastun wzbudził emocje wśród widzów. Szczególnie zwrócili oni uwagę, że Javier Bardem w roli, którą uprzednio grał Robert De Niro, budzi autentyczne przerażenie.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Przylądek strachuApple TVAmy AdamsJavier Bardem
Powiązane
"Elle"
Nadchodzi serial na bazie kinowego hitu z lat 2000. Zamówiono od razu dwa sezony
Marianna Zydek w filmie "Kolory zła: Czerń"
Nowy polski kryminał szturmem wdarł się na szczyt. To adaptacja bestsellera
Samara Weaving w filmie "Po twoim trupie"
Wyczekiwany thriller wreszcie w Polsce. Obejrzysz go tylko w jednym miejscu
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSłynny thriller w nowej adaptacji. Nie ma na świecie popularniejszego serialu »
Zobacz
|
Policja kontroluje kierowcę
Trudny quiz dla dobrych kierowców. Na 6. pytaniu odpada większość
GAC Emzoom
Tak wygląda nowy hit dla polskiej rodziny. Ma silnik 1.5 i przestronne wnętrze. Ile kosztuje?
Tankowanie samochodu benzyną na stacji Orlen
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 11 czerwca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Oto najnowsze zestawienie
deszcz ulewa burza
Załamanie pogody w piątek 12 czerwca. Nadciągają ulewy i burze. Wiemy, gdzie spadnie najwięcej deszczu
Trudny quiz o czasach PRL. Większość śmiałków pokonuje już na starcie. 10/10 dla nielicznych
Trudny quiz o czasach PRL. Większość śmiałków pokonuje już na starcie. 10/10 dla nielicznych
Wnętrze chińskiego samochodu marki Chery Tiggo 8 PHEV z dużym centralnym ekranem multimedialnym i skórzaną kierownicą
Mechanik prześwietlił MG, BYD, Omodę, Jaecoo i Chery. Prawda o naprawach i częściach do chińskich samochodów
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj