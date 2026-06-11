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Nowy polski kryminał szturmem wdarł się na szczyt. To adaptacja bestsellera

Piotr Kozłowski
oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
54 minut temu
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Marianna Zydek w filmie "Kolory zła: Czerń"
Marianna Zydek w filmie "Kolory zła: Czerń"/Netflix
Na jednej z czołowych polskich platform streamingowych można już oglądać kolejną adaptację bestsellera kryminalnego Małgorzaty Oliwii Sobczak o prokuratorze Bilskim. Po megahicie, jakim okazał się film "Kolory zła: Czerwień", przyszedł czas na ekranizację następnej części cyklu. I zgodnie z oczekiwaniami, thriller "Kolory zła: Czerń" od progu robi furorę. Gdzie można go oglądać?

Kryminał "Kolory zła: Czerń" można oglądać na platformie Netflix, gdzie błyskawicznie zameldował się na 1. miejscu najchętniej oglądanych filmów w serwisie.

O czym jest film?

W tej części popularnego cyklu kryminalnego prokurator Leopold Bilski zostaje przeniesiony do pozornie spokojnego miasta na Kaszubach, gdzie zniknięcie kolejnego dziecka odsłania mroczne sekrety, a na światło dzienne wychodzą długo skrywane, niewygodne prawdy. Podążając tropem niepokojących znaków, psychologicznych zagadek i lokalnych legend, Bilski musi zmierzyć się z mrokiem, czającym się pod pozornie idyllicznymi fasadami. Podobnie jak książka, tak i film, jak czytamy w opisie dystrybutora, stanowi "opowieść o wysokiej cenie, jaką trzeba zapłacić, stając twarzą w twarz ze złem ukrytym w zwyczajnej codzienności".

Kto występuje w filmie?

Jako prokurator Leopold Bilski powraca Jakub Gierszał ("Biała odwaga", "Doppelgänger. Sobowtór", "Wszystko, co kocham"), a towarzyszą mu Marianna Zydek ("Drelich", "Projekt UFO", "Simona Kossak") jako Julia Sarman, Andrzej Chyra ("Dług", "Komornik", "Symetria") jako Andrzej Pakosz, Robert Gonera ("Dług", "Strefa ciszy", "Znachor") jako komendant policji Adamczyk, Beata Ścibakówna ("Układ zamknięty", "Skazane", "Tygrysy Europy") jako Fabiola Burchardt, Piotr Żurawski ("Marcel", "Miasto 44", "Czas honoru") jako Arek Filipiak, Julian Świeżewski ("Biała odwaga", "Brat", "Rojst") jako Michał Pakosz i Adam Bobik ("Breslau", "Samo swoi. Początek", "Wszyscy moim przyjaciele nie żyją") jako Patryk Deczer.

Kto stoi za filmem?

Film według własnego scenariusza na motywach bestsellerowej powieści kryminalnej Małgorzaty Oliwii Sobczak wyreżyserował Adrian Panek ("Kolory zła: Czerwień", "Simona Kossak", "Wilkołak").

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Netflixpolski filmJakub Gierszałmarianna zydek
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Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
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