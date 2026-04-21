Dziennik Gazeta Prawana logo

W kinach zarobił 100 milionów. Brytyjski hit w abonamencie

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 11:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Downtown Abbey. Wielki finał"
Abonenci jednej z czołowych platform streamingowych mogą od dziś oglądać film kostiumowy "Downtown Abbey. Wielki finał", stanowiący pełnometrażowe domknięcie wątków znanych z kultowego brytyjskiego serialu. Produkcja zebrała doskonałe recenzje. Krytycy podkreślali, że to godne pożegnanie z uwielbianym tytułem. Co więcej, film okazał się hitem kasowym – zrobił furorę zarówno w kinach, jak na rynku VOD.

Film "Downtown Abbey. Wielki finał" trafił na polskie ekrany 12 września 2025 roku, a już dwa i pół miesiąca później, pod koniec listopada, pojawił się  w wypożyczalniach VOD. Od dziś, 21 kwietnia 2026 roku, jest dostępny dla abonentów platformy streamingowej SkyShowtime.

Gdzie wypożyczyć?

Film na początku był dostępny do zakupu w wersjach cyfrowych w serwisach Rakuten TV za 39,99 zł oraz Prime Video za 54,99 zł. Wysokie ceny bynajmniej nie zrażały fanów – chętnych nie brakowało.

Po kilku tygodniach film jednak trafił do kolejnych wypożyczalni VOD, przy czym mocno potaniał. Obecnie najtaniej można go wypożyczyć w serwisie Chili – już za 14,90 zł. Niewiele drożej, bo tylko 14,99 zł, trzeba zapłacić w Prime Video. W serwisie Premiery CANAL+ wypożyczenie kosztuje 15,99 zł, w Rakuten TV – 17,99 zł, a w Playerze – 18 zł.

Kto stoi za filmem?

Film "Downton Abbey. Wielki finał" wyreżyserował nominowany do nagród BAFTA i Emmy – Simon Curtis –na podstawie scenariusza twórcy kultowego serialu Juliana Fellowesa.

Kto występuje w filmie?

W trzecim filmie znowu zobaczymy znanych nam dobrze mieszkańców zamku Highclere, których grają Hugh Bonneville, Elizabeth McGovern, Michelle Dockery, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera i Douglas Reith oraz Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale i Arty Froushan.

Zobaczymy również Paula Giamattiego, który wcieli się w rolę brata Cory Grantham, Harolda Levinsona. Dominic West powróci także do roli Guya Dextera.

O czym jest film?

Poprzednia cześć zakończyła się pod koniec lat dwudziestych XX wieku wraz ze smutną wiadomością o śmierci Lady Violet (Maggie Smith), która przekazała schedę swojej wnuczce, Lady Mary (Michelle Dockery), aby utrzymać wszystko w Downton w należytym porządku. "Downtown Abbey. Wielki finał" kontynuuje i domyka te wątki.

Fenomen serii

Na uwielbianą franczyzę "Downtown Abbey" składa się sześć sezonów serialu emitowanego w latach 2010-2015 oraz trzy filmy kinowe, z których "Wielki finał", zgodnie z tytułem, ma być ostatnim.

Najnowsza odsłona brytyjskiego cyklu zbiera znakomite recenzje. Na portalu Rotten Tomatoes aż 88 proc. recenzentów i 96 proc. użytkowników ocenia film pozytywnie.

"Uspokajający niczym filiżanka herbaty i dający satysfakcjonujące zakończenie, Wielki finał to godne pożegnanie Downton Abbey" – podsumowują krytycy.

Co więcej, film okazał się hitem kasowym, wyciągając z kinowych kas na świecie ponad 100 milionów dolarów.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: SkyShowtimekultowy serialDowntown Abbeyfilm kostiumowy
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj