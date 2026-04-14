Dziennik Gazeta Prawana logo

Kultowy film epoki PRL wraca do kin. "Indiana Jones bloku wschodniego"

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 10:00
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Krzysztof Kolberger i Ewa Sałacka w filmie "Klątwa Doliny Węży"/Materiały prasowe
Kultowa superprodukcja z lat 80. w gwiazdorskiej obsadzie, z Romanem Wilhelmim, Ewą Sałacką i Krzysztofem Kolbergerem na czele, powróci do kin w zupełnie nowej, zaskakującej wersji. "Klątwę Doliny Węży" będzie można oglądać z autorską narracją rapera Łony, który z czułością i humorem prowadzi widzów przez jedną z najbardziej osobliwych przygód w historii polskiego kina. Kiedy repremiera?

"Klątwa Doliny Węży" z autorską narracją Łony pojawi się  w kinach 15 maja.

"Indiana Jones bloku wschodniego"

Premierowo film w nowej wersji został pokazany w 2025 roku na Festiwalu Korelacje, gdzie spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów.

Festiwal Korelacje odbył się w dniach 20-23 listopada we wrocławskim kinie DCF, a premierowy seans filmu "Klątwa Doliny Węży" z komentarzem Łony, wybitnego polskiego rapera z tytułem "Młodego Ambasadora Polszczyzny", nastąpił 20 listopada.

"Klątwa Doliny Węży" z 1988 roku należy do klasyków polskiej kinetografii, a sam Łona opisuje film jako "najbardziej strzelisty akt kina przygodowego z krajów demokracji ludowej".

Po premierze w 1988 roku w ZSRR dzieło Marka Piestraka obejrzało 25 milionów widzów, w Polsce milion. Tę kultową produkcję, kręconą w większości w Wietnamie, nazywano "Indianą Jonesem bloku wschodniego".

W rolach głównych wystąpili Roman Wilhelmi, Krzysztof Kolberger i Ewa Sałacka.

Subiektywne komentarze mistrzów polskiego słowa

Korelacje to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Narracje mistrzów i mistrzyń słowa, które towarzyszą fabułom, wplecione są pomiędzy oryginalne dialogi. To rodzaj subiektywnego oprowadzania po filmie, interpretowania go w swobodny, często emocjonalny sposób, dzięki czemu wszyscy – także osoby z ograniczeniami wzroku czy słuchu – oglądają film oczami narratora. Inspiracją dla powstania festiwalu była idea dostępności, a przede wszystkim audiodeskrypcja, czyli słowny opis tego, co dzieje się na ekranie.

Dotychczas swoje komentarze do polskich produkcji stworzyli: Dorota Masłowska, Agnieszka Wolny-Hamkało, Filip Zawada, Filip Springer, Michał Witkowski, Artur Andrus i Bartosz Kędzierski.

Po festiwalu wybrane tytuły trafiają do dystrybucji w Sieci Kin Studyjnych i pokazywane są w całej Polsce. Takie wyróżnienie spotkało właśnie "Klątwę Doliny Węży".

Najgorszy polski film w historii?

Peerelowska superprodukcja i jej reżyser Marek Piestrak łatwo mogą zostać zamknięci w prześmiewczych komentarzach o niedostatkach aktorstwa, budżetu i epigońskim podejściu do kina nowej przygody. Od lat ta przygodowa opowieść bywa także określana jako "najgorszy polski obraz wszech czasów". Jednak Łona dostrzegł na ekranie znacznie więcej niż okazję do beki. Jawi nam się jako czuły narrator, który wyśmiewa to, co powinno zostać wyśmiane ("po dwóch wielkich finałach i epilogu, czas na post-epilog"); bawi się, punktując nielogiczności fabuły ("bohaterowie na całym świecie mówiący po polsku"), ale jego stonowany głos w wielu momentach wyraża pewien rodzaj hołdu ("film istnieje i ma się świetnie. Każda jego lektura przynosi nowe uniesienia i uciechy"). Wszak – nawiązując znów do słów Łony – to "Plan 9 z kosmosu", ale jednak "Czas apokalipsy". How cool is that?! – pyta retorycznie animator kultury Lech Moliński

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLRoman WilhelmiŁonaMarek Piestrak
Powiązane
Sydney Sweeney w trzecim sezonie serialu "Euforia"
Słynny serial miał być skasowany, ale wrócił. Miliony widzów w euforii
Ralph Fiennes w filmie "28 lat później - część 2: Świątynia Kości"
Nowy film z kultowej serii poległ w kinach. Za to na VOD robi furorę
Sandra Hüller i Hanns Zischler w filmie "Fatherland"
Film Polaka doceniony na świecie. To historia kierowczyni rajdowej z czasów zimnej wojny
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKultowy film epoki PRL wraca do kin. "Indiana Jones bloku wschodniego" »
Zobacz
|
MOPS: Zasiłek celowy upodobni się do pielęgnacyjnego [Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej]
MOPS: Zasiłek celowy co miesiąc. Tak jak zasiłek pielęgnacyjny. Kwoty i przesłanki dalej inne [Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej]
Quiz: Pamiętasz auta z PRL? Rozpoznasz te kultowe modele?
Quiz: Pamiętasz auta z PRL? Rozpoznasz te kultowe modele?
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury. Ile dostaje były prezydent?
Kacper Tomasiak został milionerem. PKOl wypłacił najwyższe w historii nagrody
Kacper Tomasiak został milionerem. PKOl wypłacił najwyższe w historii nagrody
Peter Magyar
Peter Magyar złożył deklarację ws. Ukrainy. Tego nie spodziewał się Zełenski
Bareja
Podchwytliwy QUIZ. Z jakiego polskiego filmu lub serialu pochodzi ten cytat? 20/20 tylko dla znawców
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj