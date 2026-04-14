Dziennik Gazeta Prawana logo

Popularny serial policyjny w polskiej telewizji. To jeden z największych hitów dekady

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"9-1-1", sezon 9., odcinek 6./Materiały prasowe
Już dziś na antenie polskiej telewizji zadebiutuje szósty odcinek dziewiątego sezonu amerykańskiego serialu "9-1-1", jednego z najpopularniejszych seriali policyjnych ostatnich lat, który nie od dziś ma gorące grono zwolenników także w Polsce. Gdzie i o której godzinie będzie można oglądać nowy odcinek?

Szósty odcinek dziewiątego sezonu serialu "9-1-1" będzie można oglądać na kanale FX od dziś, wtorku, 14 kwietnia, o godz. 22:00. Nowe odcinki emitowane będą co tydzień w tych właśnie godzinach, z powtórkami w poniedziałki o godz. 22:55 oraz w niedziele o godz. 14:10.

O czym jest serial?

Serial opowiada o codziennych doświadczeniach przedstawicieli służb ratowniczych, w tym przede wszystkim policjantów, ale także strażaków oraz dyspozytorów, którzy reagując na nagłe przypadki, mierzą się z najbardziej zaskakującymi i stresującymi sytuacjami z możliwych. A poza niesieniem pomocy wszystkim w pilnej potrzebie nie są też wolni od problemów w swoim życiu prywatnym.

Co się  wydarzy w nowym sezonie?

Po śmierci kapitana Bobby'ego Nasha jednostka 118 musi odbudować się na nowo, mierząc się z żałobą i pustką po swoim przywódcy. Bohaterowie stają w obliczu serii ekstremalnych akcji ratunkowych – od katastrofy orbitalnej i niszczycielskiej burzy geomagnetycznej po spadające z nieba szczątki zagrażające Los Angeles. W tym samym czasie Athena i Hen zostają wciągnięte w niebezpieczną misję kosmiczną, a pozostali członkowie zespołu walczą z chaosem narastającym na Ziemi i uczą się funkcjonować bez Bobby'ego.

Kto występuje w serialu?

Główne role grają dwukrotnie nominowana do Oscara Angela Bassett ("Tina", "Czarna Pantera", "Dziwne dni") oraz Jennifer Love Hewitt ("Koszmar minionego lata", "Smoking", "Wielki podryw"), a towarzyszą im Oliver Stark ("Into the Badlands: Kraina bezprawia", "Underworld: Wojny krwi", "Poszukiwacz przygód: Klątwa skrzyni Midasa"), Aisha Hinds ("Dla niej wszystko", "Godzilla II: Król potworów", "Mr. Brooks"), Kenneth Choi ("Wilk z Wall Street", "Kapitan Ameryka: Pierwsze starcie", "Spider-Man: Homecoming") i Ryan Guzman ("Chłopak z sąsiedztwa", "Każdy by chciał", "Step Up 4: Revolution").

Kto stoi za serialem?

Twórcami serialu są niezmordowany Ryan Murphy ("Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette", "The Beauty", "Wszystko dozwolone") oraz Brad Falchuk ("American Horror Story", "Królowe krzyku", "Glee") i Tim Minear ("American Horror Story", "Firefly", "Dziwny świat").

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: nowy sezonFXJennifer Love Hewittserial policyjny
Powiązane
Ralph Fiennes w filmie "28 lat później - część 2: Świątynia Kości"
Nowy film z kultowej serii poległ w kinach. Za to na VOD robi furorę
Sandra Hüller i Hanns Zischler w filmie "Fatherland"
Film Polaka doceniony na świecie. To historia kierowczyni rajdowej z czasów zimnej wojny
"Zaprawdę Hitler umarł"
Odważny polski film. To historia Europy, w której Niemcy wygrały wojnę
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPopularny serial policyjny w polskiej telewizji. To jeden z największych hitów dekady »
Zobacz
|
MOPS: Zasiłek celowy upodobni się do pielęgnacyjnego [Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej]
MOPS: Zasiłek celowy co miesiąc. Tak jak zasiłek pielęgnacyjny. Kwoty i przesłanki dalej inne [Projekt nowelizacji ustawy o pomocy społecznej]
Quiz: Pamiętasz auta z PRL? Rozpoznasz te kultowe modele?
Quiz: Pamiętasz auta z PRL? Rozpoznasz te kultowe modele?
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury. Ile dostaje były prezydent?
Kacper Tomasiak został milionerem. PKOl wypłacił najwyższe w historii nagrody
Kacper Tomasiak został milionerem. PKOl wypłacił najwyższe w historii nagrody
Peter Magyar
Peter Magyar złożył deklarację ws. Ukrainy. Tego nie spodziewał się Zełenski
Bareja
Podchwytliwy QUIZ. Z jakiego polskiego filmu lub serialu pochodzi ten cytat? 20/20 tylko dla znawców
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj