Polacy niezmiennie uwielbiają ten serial. Kultowy kryminał w telewizji

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
"Chicago P.D.", sezon 13., odcinek 15./Materiały prasowe
Kultowy serial kryminalny "Chicago P.D." o sierżancie Hanku Voightcie i jego funkcjonariuszach z elitarnej jednostki dochodzeniowo-śledczej policji powrócił na antenę polskojęzycznej telewizji. Gdzie i o której godzinie Polacy będą mogli oglądać piętnasty odcinek trzynastego sezonu niezmiennie uwielbianego hitu?

Serial "Chicago P.D." powrócił na antenę kanału 13 Ulica z 13. sezonem 6 stycznia o godz. 22:00, a dziś, 14 kwietnia o tej właśnie godzinie będzie można oglądać odcinek piętnasty. Kolejne z 21 odcinków będą emitowane w każdy wtorek o tej samej porze.

O czym jest serial?

Współtworzony przez wielokrotnego laureata nagrody Emmy Dicka Wolfa oraz ekipę stojącą za hitami "Chicago Fire" i "Chicago Med", "Chicago P.D." to trzymający w napięciu serial kryminalny  o funkcjonariuszach z elitarnej jednostki dochodzeniowo-śledczej policji w Chicago. Zajmują się oni najpoważniejszymi sprawami w mieście: zorganizowaną przestępczością, handlem narkotykami, głośnymi zabójstwami i nie tylko.

W centrum opowieści znajduje się sierżant Hank Voight – zdeterminowany, ale skomplikowany dowódca, który stoi na pierwszej linii walki z przestępczością w Chicago. Niezłomny  w swoich działaniach, a jednocześnie wewnętrznie skomplikowany, mierzy się z emocjonalnym ciężarem i konsekwencjami wydarzeń, które doprowadziły go na skraj wytrzymałości po konfrontacji  z zastępcą komendanta Charliem Reidem. Voightowi towarzyszy zgrany zespół detektywów, podzielających jego poczucie misji i determinację w ochronie miasta. Wśród nich jest Adam Ruzek, kierujący się przede wszystkim sercem, działający instynktownie i spontanicznie policjant oraz nieustraszona Kim Burgess, która niedawno awansowała na detektywa i dzięki intuicji, rzetelnej analizie oraz spostrzegawczości często potrafi naprowadzić zespół na właściwy trop.

Kevin Atwater to bystry, empatyczny funkcjonariusz, natomiast wielowymiarowy i wrażliwy Dante robi wszystko, by uporać się z trudną przeszłością i własnymi demonami. Nad porządkiem w komisariacie czuwa dyżurna sierżantka Trudy Platt, która choć trzyma jednostkę twardą ręką, pozwala sobie na ironiczny i cięty humor. Nową twarzą w zespole jest Eva Imani, była żołnierka i kontraktorka wojskowa, która najlepiej odnajduje się w sytuacjach zagrożenia. Ma buntowniczy charakter, jest nieustraszona  i polega przede wszystkim na instynkcie.

Kto występuje w serialu?

Do obsady w 13. sezonie powracają Jason Beghe ("Dla niej wszystko", "Refugee"), Patrick John Flueger ("4400", "Bracia"), Marina Squerciati ("To skomplikowane", "Marshall"), LaRoyce Hawkins ("Ekspres – bohater futbolu", "Ironheart"), Benjamin Levy Aguilar ("Obłudna gra"), Amy Morton ("W chmurach", "Sekrety  i grzeszki") oraz Arienne Mandi ("Agenci NCIS: Los Angeles", "In the Vault").

Kto stoi za serialem?

Oprócz wspomnianego Dicka Wolfa, producentami wykonawczymi są Gwen Sigan, Chad Saxton, Gavin Harris, gwiazdor produkcji Jason Beghe oraz Peter Jankowski.

Serial "Chicago P.D." został wyprodukowany przez Universal Television, spółkę z grupy Universal Studio Group, we współpracy z Wolf Entertainment.

Powiązane
"Zaprawdę Hitler umarł"
Odważny polski film. To historia Europy, w której Niemcy wygrały wojnę
Nicolas Cage w filmie "Surfer"
Głośny thriller na kolejnej platformie. "Ten film wciska w fotel"
Jamie Bell i Richard Gadd w serialu "Półbrat"
Kultowy twórca powraca. Nowy serial opowie o toksycznej męskości
Lech Wałęsa
Lech Wałęsa nie jest zadowolony ze swojej emerytury. Ile dostaje były prezydent?
Cupra Raval dostępna w Polsce premiera
Nowa Cupra wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Putin i Łukaszenka świętują. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony ze wszystkimi honorami
Putin i Łukaszenka świętują. Rosja i Białoruś wracają na światowe salony ze wszystkimi honorami
policja
42-letni kierowca spowodował wypadek. Media donoszą, że to Baron
Peter Magyar
Peter Magyar złożył deklarację ws. Ukrainy. Tego nie spodziewał się Zełenski
