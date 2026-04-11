Głośny thriller na kolejnej platformie. "Ten film wciska w fotel"

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 09:00
Nicolas Cage w filmie "Surfer"
Thriller "Surfer" z Nicolasem Cage'em w roli głównej wzbudził ogromne zainteresowanie podczas festiwalu w Cannes w 2024 roku, gdzie spotkał się z entuzjastycznymi recenzjami oraz sześciominutową owacją na stojąco. W maju 2025 głośny film w reżyserii Lorcana Finnegana pojawił się wreszcie na ekranach polskich kin, a już dwa i pół miesiąca później trafił do wypożyczalni VOD. Następnie pojawił się w ofercie Prime Video, a od dziś jest dostępny w abonamencie kolejnej platformy streamingowej. Której?

Thriller "Surfer" mogą od dziś, 11 kwietnia, oglądać abonenci CANAL+ online.

Gdzie obejrzeć?

"Surfer" jest także wciąż dostępny dla abonentów Prime Video, również w ramach wypożyczenia (14,99 zł). Ponadto film można wypożyczyć w serwisach TVP VOD (17 zł), Premiery CANAL+ (17,99 zł), Player (18 zł) oraz – najtaniej – Rakuten TV (12,99 zł).

Kto stoi za filmem?

Film wyreżyserował Lorcan Finnegan ("Wiwarium") według scenariusza Thomasa Martina ("Gwiazda szeryfa").

W obsadzie znaleźli się nagrodzony Oscarem Nicolas Cage ("Zostawić Las Vegas", "Dzikość serca", "60 sekund", "Con Air – lot skazańców", "Twierdza", "Świnia", "Bez twarzy"), Julian McMahon ("Paranoja", "RED", "Trio z Plainview", serial "Bez skazy"), Nicholas Cassim ("Kochanie, poznaj moich kumpli", serial "Spryciarz") i Miranda Tapsell ("Susza", serial "Spryciarz").

O czym jest film?

Recenzenci porównują film do kultowych "Na fali" Kathryn Bigelow i "Fight Clubu" Davida Finchera. Historia opowiada o mężczyźnie szukającym zemsty na grupie surferów, którzy upokorzyli go na oczach nastoletniego syna. Rozpalona piekielnym upałem australijska plaża staje się dla niego koszmarną pułapką...

Były surfer (Nicolas Cage) powraca na rajską plażę swojego dzieciństwa, by spędzić czas z nastoletnim synem. To ma być męski weekend pośród oceanicznych fal. Jednak grupa lokalsów roszczących sobie prawa do tutejszej plaży zabrania przybyszom wstępu na "ich teren". Rozdrażniony przez zaczepki aroganckich osiłków mężczyzna próbuje pokazać, kto tu rządzi i zachować twarz w oczach syna. Wkrótce boleśnie przekona się jednak, w jak nierówną wdał się grę. Rozpalona piekielnym upałem plaża staje się koszmarną pułapką, z której wyrwać się może jedynie stawiając czoła lokalnej bandzie, przed którą drży nawet policja.

Zachwyty krytyków

Na portalu RottenTomatoes "Surfer" zebrał aż 86 proc. recenzji.

Również polscy widzowie mieli przyjemność zobaczyć "Surfera" jeszcze przed premierą kinową – podczas 24. festiwalu Nowe Horyzonty. Dziennikarze i recenzenci są zachwyceni.

"Nicolas Cage tą rolą (ponownie!) umacnia swoją pozycję na aktorskim Olimpie" – pisze Marta Bałaga.

"Surfer" to kaliber "Nieoszlifowanych diamentów" Film, który cię zestresuje, wciśnie w fotel i sprawi, że będziesz przeklinać przez cały seans. Polecam! – przekonuje Daria Sienkiewicz.

"Film z Nicolasem Cage'em dla fanów filmów z Nicolasem Cage'em, a przy okazji złośliwa satyra na toksyczną męskość i marzenia o (względnym) luksusie" – spostrzega Jakub Demiańczuk z "Polityki".

"Zejście do australijskiego czyśćca, konflikt z naćpanymi surferami i jakieś pokręcone rozliczenie z ojcostwem: takie rzeczy tylko w kinie z Nicolasem Cage'em" – zauważa Jan Tracz.

