Popularny serial kryminalny wraca. Dwa odcinki na start

Premiera nowego sezonu serialu "Milczący świadek" odbędzie się już dziś, w czwartek, 9 kwietnia, o godz. 21:00 na antenie BBC First. Na start wyemitowane zostaną dwa pierwsze odcinki. Powtórki będzie można oglądać w soboty, od godz. 22:00. Serial będzie też dostępny w BBC Player.

Co się wydarzy w nowych odcinkach?

Dr Nikki Alexander, ekspert ds. kryminalistyki Jack Hodgson, doświadczona profesorka patologii Harriet Maven oraz błyskotliwa analityczka Kit Brooks staną przed kolejnymi wyzwaniami.

Wśród spraw, którymi zajmie się zespół, są m.in.: makabryczne znalezisko w kanale, tajemnicze ataki na starsze osoby, powrót uzbrojonego w młotek napastnika oraz zagadkowa śmierć pasażera samolotu. Emocji na pewno nie zabraknie.

Kto występuje w serialu?

W dr Nikki Alexander już od ponad dwóch dekad wciela się Emilia Fox ("Pianista", "Cashback", "Dorian Gray"), jako Jack Hodgson występuje David Caves ("Jackie", "Żelazny rycerz 2"), w Harriet Maven wciela się Maggie Steed ("Malowany welon", "Lekarstwo na życie", "Transformers: Ostatni rycerz"), zaś Kit Brooks portretuje Francesca Mills ("Bandyci czasu", "Wiedźmin: Rodowód krwi", "Zoolander 2").