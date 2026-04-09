Popularny serial kryminalny wraca. Dwa odcinki na start

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 15:00
"Milczący świadek"/BBC
Fani perypetii dr Nikki Alexander mają się z czego cieszyć. Już dziś na antenie jednej z polskojęzycznych telewizji będzie można obejrzeć nowe odcinki popularnego serialu kryminalnego "Milczący świadek", gdzie na zespół dr Alexander czekają nowe sprawy. Gdzie i o której godzinie nastąpi premiera nowego sezonu?

Premiera nowego sezonu serialu "Milczący świadek" odbędzie się już dziś, w czwartek, 9 kwietnia, o godz. 21:00 na antenie BBC First. Na start wyemitowane zostaną dwa pierwsze odcinki. Powtórki będzie można oglądać w soboty, od godz. 22:00. Serial będzie też dostępny w BBC Player.

Co się wydarzy w nowych odcinkach?

Dr Nikki Alexander, ekspert ds. kryminalistyki Jack Hodgson, doświadczona profesorka patologii Harriet Maven oraz błyskotliwa analityczka Kit Brooks staną przed kolejnymi wyzwaniami.

Wśród spraw, którymi zajmie się zespół, są m.in.: makabryczne znalezisko w kanale, tajemnicze ataki na starsze osoby, powrót uzbrojonego w młotek napastnika oraz zagadkowa śmierć pasażera samolotu. Emocji na pewno nie zabraknie.

Kto występuje w serialu?

W dr Nikki Alexander już od ponad dwóch dekad wciela się Emilia Fox ("Pianista", "Cashback", "Dorian Gray"), jako Jack Hodgson występuje David Caves ("Jackie", "Żelazny rycerz 2"), w Harriet Maven wciela się Maggie Steed ("Malowany welon", "Lekarstwo na życie", "Transformers: Ostatni rycerz"), zaś Kit Brooks portretuje Francesca Mills ("Bandyci czasu", "Wiedźmin: Rodowód krwi", "Zoolander 2").

