Dziennik Gazeta Prawana logo

Uwielbiany hit kryminalny powrócił. Wynik 100 proc. mówi sam za siebie

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
"Genialna Morgan"
Na jednej z popularnych polskich platform streamingowych pojawił się wyczekiwany czternasty odcinek drugiego sezonu serialu kryminalnego "Genialna Morgan" z Kaitlin Olson w roli tytułowej. Historia opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce z niekonwencjonalnym talentem do rozwikływania zbrodni. Gdzie można oglądać serial doceniony przez krytyków i uwielbiany przez widzów?

Drugi sezon serialu "Genialna Morgan" ("High Potential") zadebiutował 7 października w Disney+, po czym w połowie listopada, po siedmiu odcinkach, serwis zdecydował się na przerwę w udostępnianiu premierowych odcinków. Kolejna przerwa nastąpiła w lutym, po dwunastu odcinkach. Co za tym idzie, dopiero dziś, 8 kwietnia, pojawił  się odcinek czternasty. Nowe odcinki znów trafiają na platformę co tydzień.

Duży hit serialowy

Pierwszy sezon serialu okazał się  dużym hitem i z drugim sezonem jest podobnie. Na polskiej platformie Disney+ "Genialna Morgan" długo plasowała się na podium najchętniej oglądanych produkcji, a obecnie zajmuje miejsce w pierwszej dziesiątce. Co ciekawe, Polacy preferują wersję amerykańską – mimo że stanowi ona remake francuskiego serialu również emitowanego w Polsce.

"Ten serial po prostu wymiata!" – zachwycają się polscy fani w komentarzach na Facebooku.

Kto stoi za serialem?

Pomysłodawcą serialu opartego na kultowym francuskim pierwowzorze "Haut Potentiel Intellectuel (HPI)" jest Drew Goddard ("Dobre miejsce", "Marsjanin"). 

W serialu występują Kaitlin Olson jako Morgan, Daniel Sunjata jako Karadec, Javicia Leslie jako Daphne, Deniz Akdeniz jako Lev "Oz" Ozdil, Amirah J jako Ava, Matthew Lamb jako Elliot i Judy Reyes jako Selena.

O czym jest serial?

Kryminał opowiada o obdarzonej wyjątkowym umysłem samotnej matce (Kaitlin Olson), której niekonwencjonalny talent do rozwikływania zbrodni prowadzi do niezwykłej i bezkonkurencyjnej współpracy z doświadczonym detektywem o dość podręcznikowym podejściu (Daniel Sunjata). Ich współpraca nie należy do najłatwiejszych, czego konsekwencją są nieustanne zwroty akcji.

Na Zachodzie remake bardzo spodobał się krytykom (96 proc. pozytywnych opinii na portalu RottenTomatoes) i widzom (81 proc.), zatem nic dziwnego, że zapadła decyzja o kontynuacji serialu.

I był to strzał w dziesiątkę, bowiem zdaniem wielu recenzentów serial w drugim sezonie jeszcze zyskał na jakości. Dowodów nie trzeba daleko szukać – aż 100 proc. krytyków ocenia nowy sezon pozytywnie!

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: serial kryminalnydrugi sezondisney+Kaitlin Olson
Powiązane
"Rooster"
Nowy serial podbił Polskę i świat. To już półmetek
"Marshals: historia z Yellowstone"
Serial z kultowego uniwersum rozczarował, ale co z tego? Porażka bez wpływu na oglądalność
Jason Bateman w serialu "Chętni na seks"
Polacy dopiero co odkryli ten serial. Tymczasem to już przedostatni odcinek
szkoła, uczniowie, geografia, quiz
Od 1 września nowa ocena w szkołach. MEN wyjaśnia zasady
Tankowanie samochodu – starszy mężczyzna na stacji paliw
Seniorzy i rodziny mogą płacić mniej za paliwo. Wielu nie wie, że wystarczy spełnić ten warunek
Natalia "Natsu" Karczmarczyk i Wojciech Kucina mają romans
Potwierdziły się pogłoski o romansie w "Tańcu z gwiazdami". Oficjalnie ogłosili, że są razem
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj