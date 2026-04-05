Tradycji stanie się zadość. "Znachor" aż 7 razy w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?

Marta Kawczyńska
wczoraj, 09:07
Tradycji stanie się zadość. "Znachor" aż 7 razy w telewizji. Kiedy i gdzie oglądać?/Materiały prasowe
Co roku to niepisana tradycja, która na dobre zapisała się w świadomości widzów. W święta stacje telewizyjne emitują film "Znachor" z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Tym razem aż 7 razy. Gdzie i kiedy będzie można zobaczyć tę kultową produkcję?

Film "Znachor" z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana to kultowa produkcja czasów PRL. Wielu widzów uważa, że tylko ta jest najlepsza i warta oglądania. Ich zdaniem ta nowa z 2023 roku z Leszkiem Lichotą w roli profesora Rafała Wilczura nie dorównuje tej poprzedniej.

Jerzy Hoffman ostro o nowym "Znachorze". Mówi o "oddaniu sprawy do sądu"

Wedle niepisanej tradycji w każe święta, czy to 1 listopada, czyli w dzień Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, czy w Wielkanoc, stacje telewizyjne emitują ten kultowy film ku uciesze widzów. W tym roku nie będzie inaczej.

"Znachor". Kultowy film Jerzego Hoffmana. O czym jest?

Produkcja ta powstała na podstawie książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza o tym samym tytule. Po operacji profesor pośpiesznie opuszcza klinikę, by świętować z żoną ósmą rocznicę ślubu. Jednak po przybyciu do swojej posiadłości nie zastaje żony, a jedynie list pożegnalny od niej. W liście wyznaje ona, że nie potrafiła dłużej znieść jego sławy, nie czuje się go godna i wyjeżdża wraz z ich ukochaną córką Marysią. Prosi także męża, by nie próbował jej szukać.

Profesor Rafał Wilczur powodowany smutkiem opuszcza swoją posiadłość i udaje się na spacer bez celu, podczas którego spotyka Samuela Obiedzińskiego - żebraka i pijaka, który prosi o wsparcie "na hipotekę polskiego monopolu spirytusowego". Profesor daje mu wszystkie drobne, za co ten z wdzięczności zaprasza go do wspólnego picia. W barze jego zasobność zostaje dostrzeżona przez innych bywalców baru.

Pijany profesor zostaje przez nich wywieziony w pole, ograbiony ze swego dobytku i pobity. W wyniku pobicia traci pamięć. Przez wiele lat żyje jak włóczęga. Zatrudnia się we młynie i spotyka Marysię, ale nie wie, że to jego córka. We wsi zyskuje sławę jako znachor i ten, który leczy nawet beznadziejne przypadki. Ratuje życie również Marysi po wypadku na motocyklu. Przeprowadza trepanację czaszki ukradzionymi narzędziami, za co trafia do więzienia. Podczas procesu jego dawny kolega-lekarz rozpoznaje w nim profesora Wilczura.

"Znachor". Kto gra? Obsada.

Główną rolę w filmie "Znachor" z 1982 roku zagrał Jerzy Bińczycki. W pozostałych rolach można było zobaczyć plejadę polskich gwiazd. Takich jak:

  • Anna Dymna - Marysia Wilczurówna
  • Tomasz Stockinger - hrabia Leszek Czyński
  • Bernard Ładysz - młynarz Prokop
  • Artur Barciś - Wasylko
  • Andrzej Kopiczyński - lekarz Pawlicki
  • Bożena Dykiel - Sonia
  • Jerzy Trela - Samuel Obiedziński

"Znachor" w telewizji. Kiedy i gdzie emisja filmu?

W Wielkanoc 2026 będzie można zobaczyć zarówno kultową, jak i nową wersję "Znachora". Ta z 2023 roku zostanie wyemitowana w Polsacie w Niedzielę Wielkanocną o godzinie 14:35. Starszą wersję filmu "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana zobaczymy:

Wielkanoc, 5 kwietnia

  • TVP1, godz. 13.40
  • TVN, godz. 16.15
  • Tele5, godz. 20.00
  • TVP Seriale, godz. 21.35

Wielki Poniedziałek, 6 kwietnia

  • TVP Seriale, godz. 11.20
  • Antena HD, godz. 17.20
  • Zoom TV, godz. 17.35
