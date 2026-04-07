Kultowy serial kryminalny w polskiej telewizji. Mocny odcinek hitu

Piotr Kozłowski
dzisiaj, 07:00
"Chicago P.D.", sezon 13./Materiały prasowe
Kultowy serial kryminalny "Chicago P.D." o sierżancie Hanku Voightcie i jego funkcjonariuszach z elitarnej jednostki dochodzeniowo-śledczej policji powrócił na antenę polskojęzycznej telewizji. Gdzie i o której godzinie Polacy będą mogli oglądać czternasty odcinek trzynastego sezonu niezmiennie uwielbianego hitu?

Serial "Chicago P.D." powrócił na antenę kanału 13 Ulica z 13. sezonem 6 stycznia o godz. 22:00, a dziś, 7 kwietnia o tej właśnie godzinie będzie można oglądać odcinek czternasty – uznany za jeden z najmocniejszych odcinków sezonu. Kolejne z 21 odcinków będą emitowane w każdy wtorek o tej samej porze.

O czym jest serial?

Współtworzony przez wielokrotnego laureata nagrody Emmy Dicka Wolfa oraz ekipę stojącą za hitami "Chicago Fire" i "Chicago Med", "Chicago P.D." to trzymający w napięciu serial kryminalny  o funkcjonariuszach z elitarnej jednostki dochodzeniowo-śledczej policji w Chicago. Zajmują się oni najpoważniejszymi sprawami w mieście: zorganizowaną przestępczością, handlem narkotykami, głośnymi zabójstwami i nie tylko.

W centrum opowieści znajduje się sierżant Hank Voight – zdeterminowany, ale skomplikowany dowódca, który stoi na pierwszej linii walki z przestępczością w Chicago. Niezłomny  w swoich działaniach, a jednocześnie wewnętrznie skomplikowany, mierzy się z emocjonalnym ciężarem i konsekwencjami wydarzeń, które doprowadziły go na skraj wytrzymałości po konfrontacji  z zastępcą komendanta Charliem Reidem. Voightowi towarzyszy zgrany zespół detektywów, podzielających jego poczucie misji i determinację w ochronie miasta. Wśród nich jest Adam Ruzek, kierujący się przede wszystkim sercem, działający instynktownie i spontanicznie policjant oraz nieustraszona Kim Burgess, która niedawno awansowała na detektywa i dzięki intuicji, rzetelnej analizie oraz spostrzegawczości często potrafi naprowadzić zespół na właściwy trop.

Kevin Atwater to bystry, empatyczny funkcjonariusz, natomiast wielowymiarowy i wrażliwy Dante robi wszystko, by uporać się z trudną przeszłością i własnymi demonami. Nad porządkiem w komisariacie czuwa dyżurna sierżantka Trudy Platt, która choć trzyma jednostkę twardą ręką, pozwala sobie na ironiczny i cięty humor. Nową twarzą w zespole jest Eva Imani, była żołnierka i kontraktorka wojskowa, która najlepiej odnajduje się w sytuacjach zagrożenia. Ma buntowniczy charakter, jest nieustraszona  i polega przede wszystkim na instynkcie.

Kto występuje w serialu?

Do obsady w 13. sezonie powracają Jason Beghe ("Dla niej wszystko", "Refugee"), Patrick John Flueger ("4400", "Bracia"), Marina Squerciati ("To skomplikowane", "Marshall"), LaRoyce Hawkins ("Ekspres – bohater futbolu", "Ironheart"), Benjamin Levy Aguilar ("Obłudna gra"), Amy Morton ("W chmurach", "Sekrety  i grzeszki") oraz Arienne Mandi ("Agenci NCIS: Los Angeles", "In the Vault").

Kto stoi za serialem?

Oprócz wspomnianego Dicka Wolfa, producentami wykonawczymi są Gwen Sigan, Chad Saxton, Gavin Harris, gwiazdor produkcji Jason Beghe oraz Peter Jankowski.

Serial "Chicago P.D." został wyprodukowany przez Universal Television, spółkę z grupy Universal Studio Group, we współpracy z Wolf Entertainment.

Powiązane
"For All Mankind"
"Najlepszy serial SF w historii". Spektakularny powrót na sam szczyt
"Ted", sezon 2.
Serial na bazie kultowej komedii powrócił. Oceny wystrzeliły
"Piekło kobiet"
Nowy polski serial kryminalny hitem. To już przedostatni odcinek
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Lexus LBX tył kolor czerwony
Polacy pokochali tę markę. Najtańszy SUV spala 3,6 l na 100 km. Ile kosztuje?
Senyszyn
Uderzyła w Karola Nawrockiego. Padły bardzo gorzkie słowa
Tyszkiewicz
Cytat dnia. Beata Tyszkiewicz. "Jak się wierzy w siebie, to..."
Samochód z instalacją LPG tankowanie gazu LPG ceny paliw 7 kwietnia
Czarny wtorek na stacjach. Od 7 kwietnia kto ma LPG, ten w cyrku się nie śmieje. Paliwo po tyle
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Czeska rakieta 1.5 TSI już w Polsce. Jaka cena?
