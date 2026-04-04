Dziennik Gazeta Prawana logo

Finał serialu o polskim mistrzu. To koniec pięknej kariery. "Dziękuję"

Piotr Kozłowski
4 kwietnia 2026, 08:00
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Kamil Stoch/PAP Archiwalny
Zanim na ekrany kin trafi fabularny film o Adamie Małyszu, fani skoków narciarskich mogą oglądać serial dokumentalny o innym legendarnym polskim skoczku, Kamilu Stochu. Jeden z naszych najwybitniejszych sportowców w historii kończy karierę, a w ostatnim sezonie towarzyszy mu kamera. Gdzie można oglądać szósty i finałowy odcinek serialu, zatytułowany wymownie "Dziękuję"?

Serial dokumentalny "Kamil Stoch – najlepszy raz" można oglądać od soboty, 28 lutego. Serial jest emitowany w sześć kolejnych weekendów na kanale Eurosport 1 oraz w HBO Max i Playerze. Dziś, 4 kwietnia, zostanie pokazany odcinek szósty i zarazem finałowy.

Co zostało pokazane w serialu?

Od pierwszego treningowego skoku w Zakopanem w czerwcu 2025 roku, przez pełne przygotowania do sezonu, kolejne konkursy, Zimowe Igrzyska Olimpijskie Mediolan Cortina 2026, aż do ostatnich zawodów Pucharu Świata w Planicy w marcu – dokument "Kamil Stoch – najlepszy raz" pokaże widzom cały ostatni sezon w karierze jednego z najwybitniejszych polskich sportowców.

W serialu Eurosportu fani skoków narciarskich powrócą do najważniejszych momentów w bogatej karierze Kamila Stocha, a także zobaczą rozmowy Kacpra Merka z wielkimi rywalami jak Noriaki Kasai, Stefan Kraft, Peter Prevc, czy Severin Freund. Swoimi historiami związanymi z trzykrotnym mistrzem olimpijskim podzielą się także m.in. Iga Świątek i Bartosz Kurek.

O czym opowiadał pierwszy odcinek?

Kolejne odcinki emitowane będą w Eurosporcie 1 od 28 lutego, w soboty, po kolejnych konkursach Pucharu Świata w skokach narciarskich. Pierwszy odcinek, "Olimpijczyk na szóstkę", skupi się na wielkich osiągnięciach Kamila Stocha w igrzyskach olimpijskich – medalach zdobywanych w Soczi i Pjongczangu, a także ostatnich igrzyskach we Włoszech. Kolejne odcinki przeprowadzą widzów przez ostatni sezon w karierze Kamila Stocha, pokazując wysiłek towarzyszący przygotowaniom do startów, emocje związane z udanymi i nieudanymi próbami, zmagania z rywalami i samym sobą oraz mnóstwo zakulisowych, niepublikowanych wcześniej ujęć.

Plan emisji serialu na kanale Eurosport 1 przedstawia się następująco:

  • Odcinek pierwszy, "Olimpijczyk na szóstkę", sobota, 28 lutego, 15:45
  • Odcinek drugi, "Gotowy na rekordy", sobota, 7 marca, 19:15
  • Odcinek trzeci, "Kolejne lato Pana Kamila", sobota, 14 marca, 19:00
  • Odcinek czwarty, "Chciałem Kryształowej Kuli", sobota, 21 marca, 19:15
  • Odcinek piąty, "Dla tej chwili robiłem to wszystko", sobota, 28 marca, 11:45
  • Odcinek szósty, "Dziękuję", sobota, 4 kwietnia, 19:30
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: polski serialskoki narciarskieKamil StochEurosport
Powiązane
"Detektyw Surprenant: morderstwo na wyspie"
Kryminalny hit wreszcie w Polsce. Świat obejrzał już drugi sezon mocnego serialu
"Putin"
Najgorsze polskie filmy. Ogłoszono nominacje do antynagród Węże 2026
"Genialna Morgan", sezon 2.
Uwielbiany serial kryminalny wrócił po przerwie. Nowy sezon oceniony na 100 proc.
Piotr Kozłowski
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraFinał serialu o polskim mistrzu. To koniec pięknej kariery. "Dziękuję" »
Zobacz
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
Zapisz się na newsletter
Świadczenia, emerytury, podatki, zmiany przepisów, newsy gospodarcze... To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik Radzi. Chcesz się dowiedzieć, kto może przejść na wcześniejszą emeryturę? A może jakie ulgi można odliczyć od podatku? Kto może otrzymać środki w ramach renty wdowiej? Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj