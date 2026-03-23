Wszystkie odcinki nowego serialu "Lucky Luke" są dostępne od dziś, 23 marca, na platformie Disney+.

O czym jest serial?

W nowym francuskim serialu Lucky Luke, samotny rewolwerowiec, musi połączyć siły z Louise, nieustraszoną młodą kobietą poszukującą swojej zaginionej matki. Razem stawiają czoła niebezpieczeństwom Dzikiego Zachodu, sprzymierzają się ze starymi wrogami, takimi jak Daltonowie czy Billy the Kid, i uczą się współpracy. Ta misja może ujawnić znacznie większe zagrożenie i doprowadzić Luke'a z powrotem do początków jego legendy.

Kto występuje w serialu?

Jako Lucky Luke występuje Alban Lenoir ("Zagubiona kula", "Kolory ognia", "15 minut wojny"), w Louise wciela się Billie Blain ("Królestwo zwierząt", "Synowie", "Pół na pół"), a jako Billy the Kid pojawia się Victor Le Blond ("Wir", "Zakochany Voltaire", "Metoda Wagnera"), zaś legendarną rewolwerczynię Calamity Janes portretuje Camille Chamoux ("Wielkie nieba!", "Ognista miłość", "Paryskie tango").

Kto stoi za serialem?

Nad oryginalną adaptacją na bazie przygód kultowego bohatera stworzonego przez René Goscinny'ego i Morrisa pracowali Justine Kim Gautier ("Cat's Eyes"), Julie-Anna Grignon ("Flashback"), Mathieu Leblanc ("Astrid i Raphaëlle") i Thomas Mansuy ("Agatha Christie: Kryminalne zagadki"). Za kamerą stanął Benjamin Rocher ("Brygada ponad prawem", "Horda").