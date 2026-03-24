Odcinek specjalny, "Hannah Montana: 20 lat później", pojawi się już dziś, 24 marca, w Disney+.

Co się wydarzy w odcinku specjalnym?

W rocznicowym odcinku specjalnym jednego z najpopularniejszych sitcomów lat 2000., Miley Cyrus wraca do wspomnień, które zdefiniowały całe pokolenie oglądające "Hannah Montanę". Widzowie zobaczą niepublikowane wcześniej materiały archiwalne, a także ponownie odwiedzą najbardziej pamiętne miejsca serialu – w tym salon rodziny Stewartów i legendarną garderobę Hannah Montany. Widzów czekają też wgląd za kulisy, gdzie Miley pokaże swoją kolekcję pamiątek. Pojawią się także znajome twarze, niespodziewani goście, a wisienką na torcie będzie specjalny występ Miley Cyrus.

Miley Cyrus: "Hannah Montana" zawsze będzie częścią mnie

"Hannah Montana" zawsze będzie częścią tego, kim jestem. To, co zaczęło się jako serial telewizyjny, stało się wspólnym doświadczeniem, które ukształtowało moje życie oraz życie tak wielu fanów – i za tę więź zawsze będę wdzięczna. To, że po tylu latach wciąż tak wiele to dla ludzi znaczy, napawa mnie ogromną dumą. Ta "Hannahversary" to mój sposób na świętowanie i podziękowanie fanom, którzy są ze mną nieprzerwanie od 20 lat – skomentowała Miley Cyrus.

Globalny fenomen "Hannah Montana"

"Hannah Montana" stała się globalnym fenomenem, zmieniając oblicze telewizji dla młodzieży, wpływając na muzykę i modę oraz kreując gwiazdę pop definiującą całe pokolenie. Serial nominowany do nagrody Emmy zaowocował 14 platynowymi i 18 złotymi albumami na całym świecie, a także dwoma filmami kinowymi, stając się jednocześnie jednym z najbardziej zaangażowanych fandomów w historii Disneya.

Kto stoi za odcinkiem specjalnym?

Odcinek specjalny został wyprodukowany przez HopeTown Entertainment i Unwell Productions. Ashley Edens pełni funkcję showrunnerki, a Miley Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Alex Cooper i Matt Kaplan są producentami wykonawczymi. Cooper będzie również prowadzić program, oprowadzając fanów programu "Hannah Montana" przez nostalgiczną, rocznicową celebrację.