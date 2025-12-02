Serial "Off Weeks", którego polskiego tytułu jeszcze nie znamy, pojawi się w 2026 roku na platformie Apple TV+.

O czym jest serial?

Kiedy rozwód wywraca do góry nogami życie wykładowcy, Gusa Adlera (Ben Stiller), ten stara się zachować równowagę podczas naprzemiennej opieki nad dziećmi. Niespodziewanie zakochuje się w Stelli West (Jessica Chastain) – tajemniczej, intrygującej kobiecie, której nagłe pojawienie się wystawia na próbę zarówno jego obowiązki, jak i marzenia.

Reklama

Kto stoi za serialem?

Za reżyserię odpowiada Michael Showalter ("Na samą myśl o tobie", "Zepsuta krew"), a funkcję showrunnerki pełni Alissa Nutting ("Stworzona do miłości").

Serial powstaje dla Apple TV+ w ramach Apple Studios, a producentem wykonawczym jest Studio wiip. Nutting pełni funkcję showrunnerki i producentki wykonawczej. Stiller produkuje dla Red Hour razem z Johnem Lesherem, a Chastain wraz z Kelly Carmichael dla Freckle Films. Showalter, który również reżyseruje i rozwijał projekt z Semi-Formal Productions, jest producentem wykonawczym razem z Jordaną Mollick. Paul Lee i Gabriel Fisher produkują w imieniu wiip. Producentami wykonawczymi są również Peter Principato, Allen Fischer i Brian Steinberg dla Artists First oraz Dean Bakopoulos ("Stworzona do miłości").

Gwiazdy Apple TV+

Projekt stanowi kolejną współpracę Stillera z Apple TV+ po nagradzanym serialu "Rozdzielenie" oraz filmie dokumentalnym "Stiller & Meara: nie wszystko stracone". Jessica Chastain wkrótce pojawi się w innym serialowym thrillerze Apple Original "Specjalistka", w którym gra rolę główną oraz pełni funkcję producentki wykonawczej.