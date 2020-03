O "polskie Oscary", jak media określają się te prestiżowe nagrody, w tym roku ubiegało się aż 166 produkcji, filmów, fabularnych, dokumentalnych i seriali. Do tegorocznego Konkursu Głównego zakwalifikowały się 72 polskie filmy fabularne, które spełniły regulaminowy warunek tygodniowej dystrybucji kinowej w 2019 roku. W kategorii Najlepszy Film Dokumentalny członkowie Polskiej Akademii Filmowej wyłonili nominowanych spośród 79 tytułów, zaś do tytułu Najlepszego Filmowego Serialu Fabularnego pretendowało 15 produkcji.

Polskie Nagrody Filmowe Orły, przyznawane dorocznie przez Polską Akademię Filmową od 22 lat wieńczą kolejne lata polskiej kinematografii, a także honorują tych twórców, którzy w ostatnim roku wnieśli do niej najwięcej. Stworzone w 1999 roku Orły, przyznawane przez profesjonalistów – profesjonalistom, stały się jednymi z najbardziej pożądanych wyróżnień na polskim rynku filmowym.

Za prawidłowy przebieg procedury głosowania, jego poufność i tajność na wszystkich jego etapach, aż do momentu oficjalnego otwarcia kopert z wynikami, osobiście odpowiadają Piotr Wyszogrodzki i Katarzyna Podgórna, partnerzy PwC, wiodącej firmy audytorskiej, nadzorującej m.in. głosowanie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej – Oscarów.

Oto laureaci:

Odkrycie Roku - Mateusz Pacewicz, scenariusz do filmu "Boże Ciało"

Drugoplanowa Rola Kobieca - Eliza Rycembel - "Boże Ciało"

Jesteśmy beznadziejną mniejszością, i co gorsze uzurpujemy sobie prawo do wzniecania niepokoju. Chcemy zmusić naszych bliźnich do refleksji nad ludzkim losem, do trudnej miłości, jaką winni jesteśmy sprawom wielkim, także pogardy dla tych wszystkich, którzy z uporem godnym lepszej sprawy starają się człowieka pomniejszyć i odebrać mu godność - cytowała Zbigniewa Herberta Eliza Rycembel, dziękując za nagrodę.

Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska - Łukasz Simlat - "Boże Ciało" oraz Robert Więckiewicz "Ukryta Gra"

Dziękuję. Wszystkim życzę zdrowia i myjcie ręce - napisał Simlat w liście odczytanym przez Jana Komasę.

Bardzo jestem szczęśliwy. Mój syn przysłał przed chwilą sms-a: "Kurde". Dziękuję za tę nagrodę, wspaniałą absolutnie. Łukasz dzięki, że poczekałeś na mnie te 25 lat o filmu Filipa Bajona "Poznań'56", gdy się poznaliśmy - mówił Więckiewicz.

Najlepsza Scenografia - Magdalena Dipont, Robert Czesak za film "Pan T."

Dla mnie ta nagroda ma wyjątkową wartość. Praca nad tym filmem, zaczęła się w trudnym momencie w moim życiu - mówiła Dipont.