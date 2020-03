O "polskie Oscary", jak media określają się te prestiżowe nagrody, w tym roku ubiegało się aż 166 produkcji, filmów, fabularnych, dokumentalnych i seriali. Do tegorocznego Konkursu Głównego zakwalifikowały się 72 polskie filmy fabularne, które spełniły regulaminowy warunek tygodniowej dystrybucji kinowej w 2019 roku. W kategorii Najlepszy Film Dokumentalny członkowie Polskiej Akademii Filmowej wyłonili nominowanych spośród 79 tytułów, zaś do tytułu Najlepszego Filmowego Serialu Fabularnego pretendowało 15 produkcji.

W tym roku w odróżnieniu od lat poprzednich, Członkowie Polskiej Akademii Filmowej w głosowaniu wskazywali po pięciu nominowanych w każdej z kategorii. Podczas ceremonii wręczenia nagród 2 marca po raz pierwszy w historii zostaną wyłonieni laureaci w kategorii Najlepsza Charakteryzacja.

Polskie Nagrody Filmowe Orły, przyznawane dorocznie przez Polską Akademię Filmową od 22 lat wieńczą kolejne lata polskiej kinematografii, a także honorują tych twórców, którzy w ostatnim roku wnieśli do niej najwięcej. Stworzone w 1999 roku Orły, przyznawane przez profesjonalistów – profesjonalistom, stały się jednymi z najbardziej pożądanych wyróżnień na polskim rynku filmowym.

Za prawidłowy przebieg procedury głosowania, jego poufność i tajność na wszystkich jego etapach, aż do momentu oficjalnego otwarcia kopert z wynikami, osobiście odpowiadają Piotr Wyszogrodzki i Katarzyna Podgórna, partnerzy PwC, wiodącej firmy audytorskiej, nadzorującej m.in. głosowanie nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej – Oscarów.

Oto laureaci:

Odkrycie Roku - Mateusz Pacewicz, scenariusz do filmu "Boże Ciało"

Drugoplanowa Rola Kobieca - Eliza Rycembel - "Boże Ciało"

Jesteśmy beznadziejną mniejszością, i co gorsze uzurpujemy sobie prawo do wzniecania niepokoju. Chcemy zmusić naszych bliźnich do refleksji nad ludzkim losem, do trudnej miłości, jaką winni jesteśmy sprawom wielkim, także pogardy dla tych wszystkich, którzy z uporem godnym lepszej sprawy starają się człowieka pomniejszyć i odebrać mu godność - cytowała Zbigniewa Herberta Eliza Rycembel, dziękując za nagrodę.

Najlepsza Drugoplanowa Rola Męska - Łukasz Simlat - "Boże Ciało" oraz Robert Więckiewicz "Ukryta Gra"

Dziękuję. Wszystkim życzę zdrowia i myjcie ręce - napisał Simlat w liście odczytanym przez Jana Komasę.

Bardzo jestem szczęśliwy. Mój syn przysłał przed chwilą sms-a: "Kurde". Dziękuję za tę nagrodę, wspaniałą absolutnie. Łukasz dzięki, że poczekałeś na mnie te 25 lat o filmu Filipa Bajona "Poznań'56", gdy się poznaliśmy - mówił Więckiewicz.

Najlepsza Scenografia - Magdalena Dipont, Robert Czesak za film "Pan T."

Dla mnie ta nagroda ma wyjątkową wartość. Praca nad tym filmem, zaczęła się w trudnym momencie w moim życiu - mówiła Dipont.

Nagroda Publiczności Orły 2020 - "Boże Ciało"

Bardzo dziękuję publiczności za tę nagrodę. To przede wszystkim do publiczności robimy filmy. To wy mi dajecie siłę, by realizować kolejne filmy - mówił Jan Komasa, reżyser nagrodzonego filmu.

Najlepszy Film Dokumentalny - "Tylko nie mówi nikomu" reż. Tomasz Sekielski

Będę zaraz płakał, to 20 wyróżnienie za ten film. Dziękuję wam za to, że wychowaliście nas w taki sposób, że nie boimy się go wyrażać. Jesteśmy czasem bezczelni, ale ta bezczelność w pracy filmowej jest potrzebna. Gdyby nie wy, nie byłoby tego filmu, nie byłoby dyskusji o pedofilii w polskim Kościele - dziękował wzruszony Marek Sekielski, dziękując rodzicom.

Najlepszy Dźwięk - Maciej Pawłowski, Robert Czyżewicz za film "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Najlepszy Film Europejski - “Faworyta” reż. Yorgos Lanthimos (Wielka Brytania)

Janusz Gajos ogłosił, że prezydentem Polskiej Akademii Filmowej na kolejną kadencję zostaje Dariusz Jabłoński.

Naprawdę się nie boimy. Chcę przypomnieć wszystko, co zrobiliśmy dla Olega Sencowa. Dziękuję wszystkim, którzy protestowali, którzy podnosili kartki. Nasze starania doprowadziły do jego uwolnienia. Od Olega dostaliśmy więcej. Zrozumieliśmy, że razem jesteśmy silniejsi, że nie damy się podzielić - powiedział Jabłoński.

Oleg Sencow, pochodzący z Krymu reżyser, który został skazany przez rosyjski sąd na 20 lat kolonii karnej za przypisywane mu przygotowywanie zamachów terrorystycznych na półwyspie, pojawił się na scenie. Z apelami o jego uwolnienie wielokrotnie zwracali się do Rosji zachodni politycy oraz przedstawiciele środowisk artystycznych i intelektualnych.

Niecodziennie mam okazję przemawiać w takiej sali. Nie mogę zrozumieć, jak to się w ogóle stało. Jestem wam bardzo wdzięczny, jestem tutaj z wami, nasza walka, Ukrainy z agresorem, nie zakończyła się na moim wyzwoleniu. Około 100 osób, takich chłopaków jak ja, znajduje się teraz w niewolni rosyjskiej. Cały czas za nich walczymy. Jestem wdzięczny, że naród polski nas w tym wspiera. W walce z naszym wspólnym wrogiem, rosyjskim agresorem – mówił Sencow.

Najlepszy Scenariusz - Mateusz Pacewicz za "Boże Ciało"

Czuję przytłaczającą wdzięczność, że los mnie zetknął z takimi ludźmi, jak wy. Szukam kasy na mój film krótkometrażowy, który Janek produkuje zresztą. Jeśli macie to zapraszam - mówił laureat.

Najlepsza Muzyka - Leszek Możdżer za film "Ikar. Legenda Mietka Kosza"

Cieszę się, że Mietek Kosz wrócił do zbiorowej świadomości. Warto kogoś wydobyć z niebytu - powiedział Możdżer.

Najlepszy Montaż - Przemysław Chruścielewski za film "Boże Ciało"

Przy filmie liczy się każda klatka, każda ramka - mówił laureat.

Najlepsze Zdjęcia - Piotr Sobociński jr. za film "Boże Ciało"

Chciałem tę nagrodę zadedykować mojej mamie. Kocham cię, dziękuję - powiedział odbierając statuetkę.

Najlepszy Filmowy Serial Fabularny - "Wataha" (sezon 3) reż. Kasia Adamik, Olga Chajdas

Nagroda Specjalna - Canal+ Polska i PISF za niezwykły wkład w polską sztukę filmową

Najlepsza Charakteryzacja - Dariusz Krysiak za film "Krew Boga"

Najlepsze Kostiumy - Magdalena Biedrzycka za film "Pan T."

Koleżanki i koledzy z Akademii zrobili mi fantastyczny prezent urodzinowy, bo dziś są moje urodziny - mówiła nagrodzona.

Orła za Osiągnięcia Życia otrzymała Maja Komorowska. Statuetkę wręczyli Agata Kulesza oraz Artur Żmijewski. Laudację wygłosił Krzysztof Zanussi.

Dziękuję bardzo wszystkim twórcom Akademii. Panie Krzysztofie dziękuję, że wprowadził mnie pan do filmu. Dziękuję Andrzejowi Wajdzie, Krzysztofowi Kieślowskiemu i wszystkim reżyserom, z którymi pracowałam. Mam wrażenie, że to nagroda sprawiedliwa, wręczana przez twórców twórcom - mówiła.

Oleg Sencow, jesteśmy dumni, że mogliśmy protestować, że mogliśmy walczyć, że nie byliśmy obojętni. Chciałabym, żebyśmy nie byli obojętni na to, co dzieje się teraz. Myślę, że każdy będzie teraz szukał formy przekazu, żeby wyrazić to, z czym się nie zgadza. Mam nadzieję, że nasze Orły będą wolne - powiedziała.

Dodała, że jest w tej samej sukni, w której grała w filmie "Kontrakt".

Najlepsza Rola Męska - Bartosz Bielenia za film "Boże Ciało"

Bardzo dziękuję. Przede wszystkim chciałbym pozdrowić moich rodziców. Tata powiedział, że kupił torcik, więc go pewnie teraz smacznie pałaszują. Dziękuję rodzicom naszego filmu - Aneta, Leszek. Dziękuję Jankowi za zaufanie - mówił Bielenia.

To piękna przygoda życia. To jest tego ukoronowaniem. Nasza mała wiadomość, którą chcieliśmy wysłać - kochaj bliźniego swego jak siebie samego - poszła w świat. Mam nadzieję, że pomimo podziałów tą miłością będziemy się dzielić - dodał.

Najlepsza Rola Kobieca - Aleksandra Konieczna za film "Boże Ciało"

Mam stan umysłu, jak idiota Dostojewskiego. Chciałam podziękować Jankowi za wpuszczenie mnie do tego procesu. Poglądy mam chyba normalne, czyli liberalne. Dziękuję mu za Kościół ludzko-ludzki. Chciałam dorzucić, że ja uczyłam Bartosza Bielenię i bardzo mnie nie lubił - mówiła aktorka, odbierając nagrodę.

Najlepsza Reżyseria - Jan Komasa za film "Boże Ciało"

Żałuję, że w tym roku tak mało kobiet reżyserek było nominowanych - stwierdził reżyser.

Najlepszy Film - "Boże Ciało" w reż. Jana Komasy