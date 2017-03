Choć do premiery tego filmu pozostało jeszcze bardzo dużo czasu - wstępna data premiery to 8 czerwca 2018 roku - to o filmie zaczyna się coraz więcej mówić. Będzie to w oczywisty sposób nawiązanie do serii filmów o przygodach granego przez George Clooneya Danny'ego Oceana i jego paczki (pierwsza część jest remake'iem obrazu z 1960 roku).

Tym razem jednak cała szajka składa się z kobiet, a obsada rozpala wyobraźnię kinomanów. Ósemkę bohaterek tworzą Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Rihanna, Sarah Paulson, Mindy Kaling oraz Awkwafina. Sandra Bullock zagra Debbie Ocean, nieznaną siostrę Dann'yego. Jakby tego było mało spektakularnie zapowiada się też obsada męskich epizodów. W roli byłego, bogatego kochanka Debbie Ocean zaprezentuje się znany m.in. z serialu "Homeland" Damian Lewis, w filmie pojawi się też James Corden. Jakby komuś kobiecych wdzięków było mało, w filmie pojawią się też Dakota Fenning oraz Adriana Lima. Wśród osób, które mają też pojawić się na ekranie wymienia się m.in. Kim Kardashian oraz Katie Holmes.

Możemy być pewni, że w obrazie pojawią się mniej lub bardziej subtelne mrugnięcia okiem do poprzednich części. W obsadzie zapowiedziano już udział Matta Damona. George Clooney wraz z Stevenem Soderberghiem obraz wyprodukują, a reżyserem został Gary Ross, który ostatnio podbił serca fanów kina rozrywkowego obrazem "Igrzyska śmierci".