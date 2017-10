"Łagodna" to trzeci fabularny film Siergieja Łoznitsy ("Szczęście ty moje", "We mgle"). Inspirowana nowelą Dostojewskiego opowieść prowadzi nas w krainę zbrodni bez kary. Na prowincji we współczesnej Rosji kobieta o przykuwającej uwagę, spokojnej twarzy (Wasilina Makowcewa), otrzymuje zwrot paczki, którą wysłała do męża przebywającego w więzieniu, bez wyjaśnienia. Postanawia sama pojechać do ukochanego.

Trafia do miasta-więzienia rodem z Kafki. Urzędnicy odmawiają jej udzielenia informacji. Ciągle słyszy: „tajemnica państwowa”. - Gdy bohaterka znajduje się przed gmachem więzienia, ma miejsce coś, od czego nie ma potem odwrotu. Kobieta urządza tam prywatny miniprotest, skupiając wokół siebie kalejdoskop postaci. Historia zaczyna nabierać tempa – mówi reżyser.

roga „Łagodnej” wiedzie przez kolejne kręgi piekła skorumpowanej na wszystkich poziomach instytucjonalnych i moralnych Rosji – czy jest jeszcze ktoś, komu mogłaby zaufać?