"Smoleńsk", jeden z najbardziej dyskutowanych filmów 2016 roku, zdominował tegoroczne nominacje do Węży, zdobywając ich aż 17. Realnie szansę ma na 10 statuetek (z 13 możliwych). 8 nominacji otrzymała "Historia Roja", po 7 nominacji zdobyły "#wszystkogra" i "Gejsza", a 5 nominacji "Kobiety bez wstydu". I właśnie te produkcje powalczą o tytuł najgorszego filmu roku. Po 3 nominacje otrzymali twórcy filmów: "Bóg w Krakowie" i "7 rzeczy, których nie wiecie o facetach". Tegoroczne nominacje to spotkanie tematów poważnych z przedstawicielami kina romantycznego i sensacyjnego.

Ciekawą kategorią jest występ poniżej talentu dla aktorów bardzo dobrych (a nawet wybitnych), ale takich, którzy w 2016 roku zagrali... to co zagrali. W kategorii najbardziej żenująca scena "Smoleńsk" nominowany jest aż czterokrotnie.

WIELKI WĄŻ - NAJGORSZY FILM ROKU

#wszystkogra - za zmarnowany potencjał na dobre komercyjne kino i nieumiejętność skoordynowania scenariusza, aktorów, piosenek i Warszawy.

Gejsza - za najciekawszą od kilku lat próbę dorównania poziomem filmu „Kac Wawie”, tyle że w stylu noir.

Historia Roja - za przerażający brak umiejętności w próbie przedstawienia antykomunistycznego podziemia w powojennej Polsce.

Kobiety bez wstydu - za produkt komediopodobny, którego wstydzić powinni się wszyscy zaangażowani w produkcję.

Smoleńsk - za powrót do kina socrealistycznego w jego najczystszej postaci (tylko z odwróconymi biegunami).

NAJGORSZA REŻYSERIA

Agnieszka Glińska - #wszystkogra

Dariusz Regucki - Bóg w Krakowie

Radosław Markiewicz - Gejsza

Jerzy Zalewski - Historia Roja

Antoni Krauze - Smoleńsk

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Marta Konarzewska, Agnieszka Glińska - #wszystkogra

Piotr Owcarz, Radosław Markiewicz - Gejsza

Jerzy Zalewski - Historia Roja

Tomasz Łysiak, Antoni Krauze, Maciej Pawlicki, Marcin Wolski - Smoleńsk

ŻENUJĄCY FILM NA WAŻNY TEMAT

Bóg w Krakowie

Historia Roja

Nowy świat

Smoleńsk

NAJGORSZA ROLA MĘSKA

Michał Lesień - Kobiety bez wstydu

Antoni Pawlicki - #wszystkogra

Maciej Półtorak - Smoleńsk

Krzysztof Zalewski-Brejdygant - Historia Roja

Jerzy Zelnik - Smoleńsk

NAJGORSZA ROLA ŻEŃSKA

Beata Fido - Smoleńsk

Magdalena Lamparska - Kochaj

Joanna Liszowska - Kobiety bez wstydu

Eliza Rycembel - #wszystkogra

Marta Żmuda-Trzebiatowska - Gejsza

WYSTĘP PONIŻEJ TALENTU

Marian Dziędziel - Gejsza

Roma Gąsiorowska - Kochaj

Kinga Preis - #wszystkogra

Zbigniew Zamachowski - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach

Mirosław Zbrojewicz - Gejsza

NAJGORSZY DUET NA EKRANIE

Beata Fido i Redbag Klijnstra - Smoleńsk

Beata Fido i Maciej Półtorak - Smoleńsk

Joanna Liszowska i Michał Lesień - Kobiety bez wstydu

Marta Żmuda-Trzebiatowska i rura - Gejsza

NAJBARDZIEJ ŻENUJĄCA SCENA

Azjaci protestujący pod Wawelem - Smoleńsk

Czy ciebie kiedyś ktoś tak oszukał? (Beata Fido) - Smoleńsk

Loża ekspertów w telewizji - Smoleńsk

Rozmowa pilotów JAKA - Smoleńsk

Kościelna przemowa Roja a’la Braveheart - Historia Roja

EFEKT SPECJALNEJ TROSKI

Maciej Stuhr dubbingujący Macieja Stuhra - Czerwony kapitan

Wybuch Tupolewa - Smoleńsk

Piloci JAKA na lotnisku w Smoleńsku - Smoleńsk

Duchy smoleńskie - Smoleńsk

Ubek z kulką w czole - Historia Roja

NAJGORSZY TELEDYSK OKOŁOFILMOWY

Sebastian Fabijański „Ale wkoło jest wesoło” - #wszystkogra

Liber feat. Mateusz Ziółko - 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach

O.S.T.R. feat. Martyna Budnik-Sołowiankuk „Ballada o Roju” - Historia Roja

Ola Gintrowska „Missing” - Słaba płeć?

NAJGORSZY PLAKAT

7 rzeczy, których nie wiecie o facetach

Bóg w Krakowie

Kobiety bez wstydu

Smoleńsk

NAJGORSZY PRZEKŁAD TYTUŁU ZAGRANICZNEGO

A Walk in the Woods - Piknik z niedźwiedziami

Dirty Grandpa - Co ty wiesz o swoim dziadku?

The Forest - Las samobójców

The Shallows - 183 metry strachu

Triple 9 - Psy mafii

W latach poprzednich Wielkiego Węża zdobywały:

2016 – „Ostatni klaps”

2015 – „Obce ciało”

2014 – „Ostra randka”

2013 – „Kac Wawa”

2012 – „Wyjazd integracyjny”