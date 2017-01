W weekend poznaliśmy zwycięzców Bavarian Film Awards – najważniejszych, obok German Film Awards, niemieckich nagród filmowych. Wśród zdobywców wyróżnień znalazł się film "Maria Skłodowska-Curie" – międzynarodowa koprodukcja o życiu słynnej polskiej noblistki. Obraz z Karoliną Gruszką został nagrodzony za najlepszą reżyserię i najlepszą scenografię.

Obok Karoliny Gruszki w filmie występują, m.in. Iza Kuna w roli Bronisławy Skłodowskiej – siostry noblistki, Piotr Głowacki jako Albert Einstein, Jan Frycz jako Ernest Solvay – założyciel Międzynarodowego Instytutu Fizyki oraz Daniel Olbrychski jako Emile Amagat – zagorzały przeciwnik Marii.

Światowa premiera filmu "Maria Skłodowska-Curie" odbyła się w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. W listopadzie obraz znalazł się w prestiżowym Konkursie Głównym Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych – Camerimage. Do regularnej dystrybucji "Maria Skłodowska-Curie" trafi 3 marca.

Bavarian Film Prize to – przyznawane przez rząd Bawarii corocznie od 1980 roku – nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kinematografii. Razem z German Film Awards stanowią najbardziej prestiżowe nagrody filmowe w Niemczech. Laury dla filmu "Maria Skłodowska-Curie" to kolejny polski akcent w historii imprezy. W 2003 roku jury przyznało nagrodę honorową, która powędrowała do Romana Polańskiego za jego obraz "Pianista".