Taki debiut zdarza się w kinie raz na kilka lat. "Nędznicy" ("Les Misérables) byli już nagrodzeni w Cannes (zwycięzca Nagrody Jury), są francuskim kandydatem do Oscara, zdobywcą siedmiu liczby nominacji do Lumières Awards. To też hit francuskich kin - widziało go ponad milion widzów w zaledwie dwa tygodnie projekcji. Zobacz polski zwiastun.

Film w reżyserii Ladja Ly otrzymał właśnie kolejne prestiżowe wyróżnienie – Europejską Nagrodę Filmową w kategorii Odkrycie Roku! „Nędznicy” („Les Misérables”) na ekrany polskich kin trafią 28 lutego 2020. „Nędznicy” to portret zbuntowanych i gotowych na rewolucję paryskich przedmieść, buzujących od konfliktów i napięć pomiędzy mieszkańcami, władzą i policją. Kiedy niewinny psikus dzieciaków z osiedla wywołuje lawinę wydarzeń i zmusza do interwencji policję, sytuacja na przedmieściach wymyka się spod kontroli. "Faworyta" zdobyła Europejską Nagrodę Filmową, "Zimna wojna" z nagrodą publiczności Zobacz również Film w reżyserii Ladja Ly od swojej premiery na festiwalu w Cannes zachwyca krytyków i widzów na całym świecie. W rodzinnej Francji w zaledwie dwa tygodnie po premierze obejrzało go już ponad milion widzów, a kilka dni temu otrzymał aż siedem nominacji do Lumières Awards, czyli „francuskich Złotych Globów”, pokonując takie filmy, jak „Oficer i szpieg” Romana Polańskiego, „Dzięki Bogu” Francois Ozona czy „Portret kobiety w ogniu” Céline Sciammy.