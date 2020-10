Film to postapokaliptyczna opowieść, w której naukowiec Augustine (George Clooney) samotnie pracujący na Arktyce stara się powstrzymać Sully (Felicity Jones) i resztę lecących z nią astronautów przed powrotem do domu, gdy na świecie dochodzi do tajemniczej katastrofy. George Clooney reżyseruje adaptację głośnej książki Lily Brooks-Dalton „Dzień dobry, północy”, a na ekranie poza Felicity Jones towarzyszą mu David Oyelowo, Kyle Chandler, Demián Bichir i Tiffany Boone.

Premiera filmu "Niebo o północy" na Netflix już 23 grudnia 2020 r.