Najnowsza produkcja Disney/Pixar "Naprzód" w kinach od 6 marca 2020. Widać tu wyraźnie zapożyczenia z innych filmów, które zostały zrealizowane w ramach tego teamu. Fabuła i pomysł na przeniesienie bohaterów do naszych czasów mają być gwarancją na sukces. Patrząc na to, jak do tej por wiodło się filmom z Disney/Pixa - jest to w zasadzie gwarantowane.

Reżyserem filmu jest Dan Scanlon.