Za reżyserię filmu odpowiada Jon Favreau. Film jest aktorskim remake’iem klasycznej animacji Disneya z 1994 roku. W obsadzie m.in. Donald Glover (Simba), Beyoncé Knowles-Carter (Nala), James Earl Jones (Mufasa), Chiwetel Ejiofor (Skaza), Seth Rogen (Pumbaa), Billy Eichner (Timon). Polska premiera filmu zaplanowana jest na 19 lipca 2019.

Ścieżkę dźwiękową do filmu skomponuje, podobnie jak w przypadku wersji z 1994, Hans Zimmer. Przypominamy, że za ten soundtrack twórca otrzymał Oscara. Nagroda Akademii trafiła także do Eltona Johna za piosenkę „Can You Feel The Love Tonight”.