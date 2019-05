Muschietti reżyseruje film "To: Rozdział 2" na podstawie scenariusza autorstwa Gary’ego Daubermana (To, Annabelle: Narodziny zła) opartego na motywach powieści „To” Stephena Kinga.

Za produkcję odpowiadają Barbara Muschietti, Dan Lin i Roy Lee. Natomiast Marty Ewing, Seth Grahame-Smith oraz David Katzenberg pełnią funkcję producentów wykonawczych. W ekipie filmowej znaleźli się: operator Checco Varese (33), nagrodzony Oscarem scenograf Paul D. Austerberry (Kształt wody), montażysta Jason Ballantine (To, Mad Max: Na drodze gniewu) oraz nominowany do Oscara projektant kostiumów Luis Sequeira (Kształt wody, Mama). Produkcja New Line Cinema TO: Rozdział 2 trafi na ekrany tradycyjnych kin i kin IMAX 6 września 2019 r.