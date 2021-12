Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej opublikowała na swojej stronie internetowej shortlistę kandydatów do Oscara, którzy mogą otrzymać nominacje. W kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy znalazła się na niej m.in. islandzko-szwedzko-polska koprodukcja "Lamb" Valdimara Johannssona. To historia młodego małżeństwa mieszkającego na farmie, którego uporządkowane życie pewnego dnia diametralnie się zmienia. Koproducentami filmu są Klaudia Śmieja-Rostworowska, Beata Rzeźniczek, Bogna Szewczyk oraz Jan Naszewski. Za montaż odpowiada Agnieszka Glińska.

Nominacje do Oscara

O nominacje do Oscara powalczą też: "Bohater" Asghara Farhadiego (Iran), "The Hand of God" Paolo Sorrentino (Włochy), "I'm Your Man" Marii Schrader (Niemcy), "Wielka wolność" Sebastiana Meise'a (Austria), "Playground" Laury Wandel (Belgia), "Lunana: A Yak in the Classroom" Pawo Choyning Dorji (Bhutan), "Flee" Jonasa Pohera Rasmussena (Dania), "Compartment No. 6" Juho Kuosmanena (Finlandia), "Drive My Car" Ryusuke Hamaguchiego (Japonia), "Hive" Blerty Basholli (Kosowo), "Prayers for the Stolen" Tatiany Huezo (Meksyk), "Najgorszy człowiek na świecie" Joachima Triera (Norwegia), "Plaza Catedral" Abnera Benaima (Panama) oraz "Szef roku" Fernando Leóna de Aranoa (Hiszpania).

"Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego

O miejsce na shortliście w tej kategorii ubiegały się tytuły z 92 krajów. Polskim kandydatem był "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego, którego światowa premiera odbyła się we wrześniu br. podczas festiwalu w Wenecji. To oparta na reportażu Cezarego Łazarewicza opowieść o maturzyście Grzegorzu Przemyku, synu opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, który w maju 1983 r. został ciężko pobity przez funkcjonariuszy milicji i kilka dni później zmarł. Jedynym świadkiem pobicia był jego przyjaciel Jurek Popiel, który postanowił walczyć w sądzie o sprawiedliwość. Tymczasem ówczesne władze usiłowały obarczyć odpowiedzialnością za zbrodnię sanitariuszy pogotowia ratunkowego. Aby uwiarygodnić tę wersję, Biuro Polityczne KC PZPR powołało specjalny zespół, który miał wyjaśnić sprawę. W rzeczywistości zajmował się on inwigilowaniem, zastraszaniem sanitariuszy oraz wymuszaniem fałszywych zeznań.

Autorką scenariusza jest Kaja Krawczyk-Wnuk. Za zdjęcia odpowiada Kacper Fertacz. W obsadzie znaleźli się m.in. Mateusz Górski (jako Grzegorz Przemyk), Tomasz Ziętek (Jurek Popiel), Sandra Korzeniak, Agnieszka Grochowska, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz i Tomasz Kot.