Listę tytułów zgłoszonych przez 93 kraje do 94. Oscarów w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy opublikowano na stronie internetowej Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Reklama

"Żeby nie było śladów"

Znalazł się na niej film "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego, którego światowa premiera odbyła się we wrześniu br. podczas festiwalu w Wenecji. To oparta na reportażu Cezarego Łazarewicza opowieść o maturzyście Grzegorzu Przemyku, synu opozycyjnej poetki Barbary Sadowskiej, który w maju 1983 r. został ciężko pobity przez funkcjonariuszy milicji i kilka dni później zmarł. Jedynym świadkiem pobicia był jego przyjaciel Jurek Popiel, który postanowił walczyć w sądzie o sprawiedliwość. Tymczasem ówczesne władze usiłowały obarczyć odpowiedzialnością za zbrodnię sanitariuszy pogotowia ratunkowego. Aby uwiarygodnić tę wersję, Biuro Polityczne KC PZPR powołało specjalny zespół, który miał wyjaśnić sprawę. W rzeczywistości zajmował się on inwigilowaniem, zastraszaniem sanitariuszy oraz wymuszaniem fałszywych zeznań.

Reklama

Autorką scenariusza jest Kaja Krawczyk-Wnuk. Za zdjęcia odpowiada Kacper Fertacz. W obsadzie znaleźli się m.in. Mateusz Górski (jako Grzegorz Przemyk), Tomasz Ziętek (Jurek Popiel), Sandra Korzeniak, Agnieszka Grochowska, Jacek Braciak, Robert Więckiewicz i Tomasz Kot.

"Lamb"

Na długiej liście kandydatów do Oscara pojawiła się również islandzko-szwedzko-polska koprodukcja "Lamb" Valdimara Johannssona, którą prezentowano na tegorocznym festiwalu w Cannes w sekcji Un Certain Regard. To historia młodego małżeństwa mieszkającego na farmie, którego uporządkowane życie pewnego dnia diametralnie się zmienia. Koproducentami filmu są Klaudia Śmieja-Rostworowska, Beata Rzeźniczek, Bogna Szewczyk oraz Jan Naszewski. Za montaż odpowiada Agnieszka Glińska.

Oscarowa krótka lista zostanie ogłoszona 21 grudnia. Tytuły filmów nominowanych do nagród poznamy 8 lutego 2022 r. Gala wręczenia statuetek odbędzie się 27 marca 2022 r. w hollywoodzkim Dolby Theatre.