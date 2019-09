Wysoka dziewczyna to opowieść o dwóch przyjaciółkach, które pragną otrząsnąć się z wojennej traumy. Akcja toczy się w 1945 roku w Leningradzie, który dochodzi do siebie po latach oblężenia. Masza i Ija, próbują nie tylko zapomnieć o tym, czego doświadczyły, ale także przypomnieć sobie, kim były, nim zardzewiały ich plany, emocje i uczucia. Inspiracją dla młodego reżysera był wstrząsający reportaż noblistki Swietłany Aleksijewicz, Wojna nie ma w sobie nic z kobiety i tym, co wspaniały film Bałagowa czyni wyjątkowym, jest właśnie kobieca perspektywa.

W Polsce film będzie wyświetlany w kinach od 12 października.

Oto polski zwiastun rosyjskiej produkcji.