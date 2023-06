"Nago. Głośno. Dumnie" to pięcioodcinkowy serial dokumentalny, który miał swoją światową premierę na platformie HBO Max 1 czerwca 2023 roku. Opowiada historie polskich drag queens oraz performerek burleski, połączonych miłością do sceny i pragnieniem walki o wolność za pomocą swojego ciała. W serialu poznajemy sylwetki takich artystek i artystów jak Kim Lee, Betty Q, Twoja Stara, Pin Up Candy, Red Juliette, Kali Katharsis, Gąsiu, Bunny de Lish i Hieemeras.

- Byłem zaproszony na przesłuchanie, opowiedziałem o tym, czym się zajmuje. Paweł pojawił się w moim życiu i pojawił się też w tym dokumencie. Zobaczyłem go na aplikacji randkowej - mówi Gąsiu, który jest jednym z bohaterów produkcji.

- Ja z kolei nie spodziewałem się, że dołączę do tego projektu, bo znalazłem się w niej w trakcie, jak zaczęła się produkcja. To było dla mnie duże zaskoczenie. Wszedłem w to, jak w masło. Gąsia pierwszy raz zobaczyłem na scenie, dopiero potem w aplikacji randkowej. Tak się nasze losy potoczyły, że już cztery lata jesteśmy razem. Połknąłem bakcyla. Bycie drag queen bardzo mnie pochłonęło. Szyję kreacje, kostiumy - mówi Paweł.

Na co dzień pracuje w bankowości. Na pytanie, jak pracodawcy i współpracownicy przyjęli to, że jest drag queen odpowiada, że bardzo dobrze. - Okazało się, że moja firma wspiera to, czym ja zajmuje się po pracy - wyjaśnia.

- Ja też pracuję w korporacji jako tester gier komputerowych. Muszę przyznać, że firmy coraz bardziej otwierają się na działania queerowe. To politycy próbują zrobić i przedstawić społeczeństwo jako niegotowe na queer i LGBT - dodaje Gąsiu.

- Najlepsze show mieliśmy w Sosnowcu. Nie było miejsc, ludzie siedzieli na ziemi, chcieli zobaczyć to przegięcie, które my prezentujemy i odbiór był niesamowity - mówi.

Co ich zdaniem powinno wybrzmieć z tego dokumentu? Jakie były najbardziej wzruszające i najtrudniejsze momenty podczas realizacji "Nago. Głośno. Dumnie"? Zobaczcie nasze WIDEO.